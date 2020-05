【KTSF】

以往熱浪來襲,灣區許多城市都會開放室內冷氣場所,讓民眾避暑,今年受到新冠疫情影響將不開放,民眾要自身留意以免中暑。

Santa Clara縣鼓勵民眾透過打電話或視訊的方式,查看獨居或是有慢性疾病的親朋好友,高溫下避免外出,多喝水或是含有電解質飲料,少喝酒精或含咖啡因或含糖飲料,用濕毛巾擦拭身體降低體溫。

停車時記得查看沒有把小孩或是寵物留在車上,穿薄的、淺色透氣寬鬆的衣服,不要把嬰兒包得太緊,或是蓋厚棉被,在戶外時盡量待在陰涼處。

服用藥物的人應採取額外的預防措施,避免高溫,因為某些藥物例如興奮劑,可能會導致體溫上升。

