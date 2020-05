彭定康促G7峰會討論國安法 英國國會議員要求檢討BNO政策

【有線新聞】

香港前港督彭定康促請英國在下月七國集團峰會討論香港國安法,有英國國會議員致函內政部,要求檢討對BNO護照的立場,又引述法律意見稱,給予BNO持有人居英權沒違反中英聯合聲明。

彭定康一連數天批評中國強推港版國安法,他在《金融時報》撰文,稱當各國忙於應對新型冠狀病毒,中國則撕毀《中英聯合聲明》,「與開放社會為敵」。

英國有政治與道德責任,牽頭為香港挺身而出,必須確保將國安法爭議納入下月七國集團峰會議程,與盟友一道對中國採取堅定立場。

中國駐英大使劉曉明則稱,國安法立法「非常重要、非常及時、刻不容緩」。填補了香港回歸以來維護國家安全立法方面漏洞與缺失,提高了應對外部勢力干涉的能力。

國安法風波再次牽動BNO居英權問題,英國政府一直主張給予BNO持有人居留權,違反中英聯合聲明諒解備忘錄。

不過國籍法專家、英國御用大律師弗朗斯曼認為,英國國籍法自1984年以來不斷演化,擴大承認居留權,涵蓋BNO持有人。

有國會議員引述以上法律意見,去信內政大臣彭黛玲,促請政府釐清法律並沒限制給予BNO持有人居英權,拒絕授予居留權,純屬政治或外交考量,又稱國安法意味聯合聲明「名存實亡」 ,政府理應檢視對BNO立場。

