東華醫院為華埠散房住戶免費檢測新冠病毒（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

舊金山東華醫院推出首個針對華埠散房公寓住戶而設的新冠病毒免費檢測計劃,協助減低病毒在社區傳播的風險。

東華醫院的醫療團隊,正在舊金山華埠天后廟街為住在寧陽總會館散房公寓的住客做新冠病毒檢測。

主管華埠事務的第三區市參事佩斯金(Aaron Peskin)表示,從4月1日以來,舊金山華埠、田德隆區,以及Mission區的許多散房公寓,確診案例增長近兩千倍。

佩斯金說:「傳播率增加了1888倍,在這些設施中有100多例確診,在62個不同的散房中。」

舊金山的散房公寓住客需要共用廚房和浴室,因此一人感染病毒,就容易群體感染。

為減低疫情在弱勢社群擴散,市府和社區共同努力,率先在華埠推出首個散房住戶免費檢測的實驗計劃。

舊金山華埠公共衛生局醫務主任白幹榮醫生(Sunny Pak)說:「每一個呈陽性的,我們都會有源頭訪問的團隊,馬上去跟所有不同的親人,他與哪些人接觸過,在多久的時間內,會做詳盡的訪問,然後哪個需要做測試就做測試,直到所有的人都知道,你現在呈陽性,不要外出,要小心,直到他們康復,再回到社會。」

醫生表示,希望透過這個實驗計劃總結經驗。

東華醫院院長張建清博士說:「最重要的就是,我們會建立一個數字庫,然後這些檢查過的人,任何時候都可以打電話給我們,如果他們有任何症狀的時候,我們的醫療團隊第一時間就會幫他們再做檢查。」

市府也希望透過大規模檢測,讓確診者能夠在安全的地方進行隔離,分享報告,並建立全面監察系統,阻止疫情在社區大爆發。

院方表示,流動檢測站並不是每天都有,因此需要檢測的散房居民,應該先跟自己的家庭醫生聯絡,或者是致電東華醫院提前預約。

另外,慈濟目前也為散房住客提供食物和金錢援助。

慈濟舊金山支會公關黃淑雲說:「我們會用我們的淨斯米來照顧你,這個就是即食米,然後你不用再加熱水,冷水也可以泡,你就可以吃了,再來我們有紓困計劃,我們慈濟會提供事主財務上的幫助,讓你來度過這個難關。」

有需要的散房住客,可透過電郵與慈濟聯絡。

