【有線新聞】

中國駐美國大使館提醒公民注意美方出境檢查。

公布指,近日多名中國公民反映在出境時,被美國邊境海關執法人員長時間盤問,檢查隨身手機、電腦等電子設備,部分人的電子設備被執法人員暫扣檢查。

大使館提醒,根據美國法律,海關有權檢查出入境人士物品而毋須事先申請搜查令,亦毋須懷疑即可搜查旅客的手機或暫扣電子設備。

大使館提醒在美中國公民,特別是留學生注意規定,提高自我保護意識,以免出境時造成不便和損失。

