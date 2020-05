林鄭月娥指國安法中央勢在必行 會依法處理反對聲音

【有線新聞】

全國人大星期四表決為香港訂立國家安全法,香港行政長官林鄭月娥表示中央很有決心,勢在必行,如果遇到反對,會依法處理、不會退縮。

林鄭月娥表示:「完善國安法不能再拖,既然本地行政機關、立法機關做不到,我們不可以放棄,因為涉及層面是整個國家的安全,中央來做是理所當然。上星期五公佈的時候,大家好擔心。股市跌了千幾點,昨天股市回復平穩,升百分之一,影響商業經濟地位是過慮。」

她又指其他國家也不會容許維護國家安全上有缺口,批評有外國政客雙重標準。

林鄭月娥表示:「「無論這個國家行的體制是一個政權、多黨制或是聯邦制,國家安全的立法都屬於中央事權,所以我覺得有這個評論的外國政客或許持有雙重標準。我相信任何一個國家不會容許在維護國家安全這件大事上,有一個缺口或者留了一片空白。」

她亦宣布將放寬多兩項防疫措施,星期五起卡拉OK、浴室、派對房間及夜總會可以恢復營業,機場6月1日起恢復轉機服務。

