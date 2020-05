【KTSF】

加州公共衛生部發表的數字顯示,全州新型肺炎確診人數已接近95,000人,其中洛杉磯縣是疫情重災區,確診個案佔全州總數接近一半。

直至週日為止,全加州總共錄得94,558宗新確診,3,795人死亡,對比上星期五,全州多了接近4,000宗確診,死亡人數多了87人,住院和接受深切治療的人數稍微下降。

南加州洛杉磯縣接近45,000人確診,佔全州確診總數48%,該縣有2,104人死於新型肺炎,佔全州死亡人數55%。

