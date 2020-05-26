加州衛生部宣布可重開零售店教堂 重開時間由縣府決定（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

加州衛生部週一公佈有關重開禮拜場所，以及零售店店內銷售業務的重要指引。

州政府的指引要求重開的禮拜場所，包括教會、猶太教堂、清真寺等必須限制人數，出席人數不能超過禮拜場所總容量的4分之1，最高人數上限是100人，而且所有出席者和員工在進入會堂前，都要檢測體溫和戴口罩，禮拜場所現階段也不能提供面對面服務，州府仍然鼓勵教會和寺廟繼續以視頻方式提供宗教服務。

衛生官員稱，即使能保持社交距離，但是多個不同家庭的集體聚會，仍有很高風險傳播新型肺炎病毒，導致感染、住院和死亡率上升，尤其是弱勢人群。

州府的指引也不建議聚會時使用盤子，共享的禱告書，會堂也應重新安排座位，讓每名會眾能保持6呎距離。

而較多人經過的大廳、禮拜堂和辦公室等，也要經常清潔，大型宗教活動例如音樂會、聚餐和節日慶祝活動仍然禁止。

與此同時，灣區有多家非洲裔教會的神職人員，週一在舊金山市政府前集會要求繼續關閉教會，應展開新型肺炎病毒教育，以及做更多檢測。

集會人士說：「偉大的誡命告訴我們，我們要愛我們的鄰居，我太愛我們的人民，無法去危及他們的生命，我太愛我們的民眾，無法將他們置於健康受質疑的情況。」

另一方面，州府也准許零售店重開店內購物，但這些店並不包括理髮店、美髮沙龍以及美甲美容店。

州府強調，地方政府的衛生部門仍有權根據本地的疫情數據，決定各項商業及活動的重開時間，例如過去14天，新型肺炎患者住院率穩定，或有下降趨勢、住院人數不超過20人，而且每10萬居民眾，確診者不超過25人，確診率低於8%，從事必要工作者都有防護用品，有能力暫時安置縣內15%的無家可歸者等。

按照以上州府規定，加州58個縣，目前仍有11個縣不符合要求重開餐廳堂吃服務、購物中心及學校，當中包括灣區6個縣，分別是舊金山、Santa Clara、San Mateo、Alameda、Contra Costa及Marin縣。

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