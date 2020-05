非裔漢被白人警員壓頸隨後死亡 曾表示無法呼吸

【KTSF】

明尼阿波利斯市一名非裔男子早前被拘捕時,遭一名白人警員壓在地上,警員的膝蓋壓在非裔男子的頸部位置數分鐘,非裔男子曾表示他無法呼吸,接著失去知覺,隨後死亡,整個過整有旁觀著拍下視頻。

事發於週一晚,這次拘捕行動是由聯邦調查局及明尼蘇達州執法當局聯手進行,警方表示,該名非裔男子是一宗假冒案件的疑犯,而且拒捕。

明尼阿波利斯市長Jacob Frey翌日在Facebook發文,向非裔社區道歉,他在文中說「在美國身為非裔,不應被判死刑,在這5分鐘內,我們看到一名白人警員用膝蓋壓著一名非裔男子的頸,在這5分鐘內,當你聽到有人求救,你應該去協助,這名警員連最基本的人性都沒有。」

視頻中看見,非裔男子曾說他無法呼吸,但壓著他的警員沒有理會,數分鐘後,其中一名警員對非裔男子說要「放鬆」,非裔男子回答說「我無法呼吸」,數分鐘再過法,非裔男子沒有再移動,但警員繼續壓著他多數分鐘。

當時現場有旁觀者聚集起來,有人開始用手機拍攝,有人對警員說讓他呼吸,也有人叫警員查看他的脈搏。

當地一名民權律師證實死者是George Floyd。

在場人士在現場拍下的視頻

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。