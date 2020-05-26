非裔漢被白人警員壓頸隨後死亡 曾表示無法呼吸

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明尼阿波利斯市一名非裔男子早前被拘捕時，遭一名白人警員壓在地上，警員的膝蓋壓在非裔男子的頸部位置數分鐘，非裔男子曾表示他無法呼吸，接著失去知覺，隨後死亡，整個過整有旁觀著拍下視頻。

事發於週一晚，這次拘捕行動是由聯邦調查局及明尼蘇達州執法當局聯手進行，警方表示，該名非裔男子是一宗假冒案件的疑犯，而且拒捕。

明尼阿波利斯市長Jacob Frey翌日在Facebook發文，向非裔社區道歉，他在文中說「在美國身為非裔，不應被判死刑，在這5分鐘內，我們看到一名白人警員用膝蓋壓著一名非裔男子的頸，在這5分鐘內，當你聽到有人求救，你應該去協助，這名警員連最基本的人性都沒有。」

視頻中看見，非裔男子曾說他無法呼吸，但壓著他的警員沒有理會，數分鐘後，其中一名警員對非裔男子說要「放鬆」，非裔男子回答說「我無法呼吸」，數分鐘再過法，非裔男子沒有再移動，但警員繼續壓著他多數分鐘。

當時現場有旁觀者聚集起來，有人開始用手機拍攝，有人對警員說讓他呼吸，也有人叫警員查看他的脈搏。

當地一名民權律師證實死者是George Floyd。

在場人士在現場拍下的視頻

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