人大推動在港立國安法 灣區關注香港組織有不同意見（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

中國全國人大推動在香港立國安法，事件引起全球的關注，而在灣區，亦有關注香港的組織有不同的意見。

香港的《國安法》草案，包括把顛覆國家政權、分裂國家、恐怖活動和外部勢力干預等內容，在不經香港立法會審議下，直接納入香港《基本法》實施，消息一出後，不少香港人在過去的週末參與集會反對國安法。

退休大法官鄧孟詩（Julie Tang）表示，《中英聯合聲明》表明，香港的外交及國安政策的決策權歸中國所有，香港面對過去一年的動盪，民不聊生，立國安法，是扶正社會必要的一步。

鄧孟詩說：「如果不想見到香港攬炒，甚至死亡，還有在恐怖主義之下掙扎，這個國安法一定要通過，它幫助香港脫離2019年全年的暴動，重新保障香港人的安全，經濟的繁華和民心的穩定，這是一個合情合理，有法律支持的制度。」

不過，一向關注香港事務的北加州香港會認為，從早兩年的一地兩檢，到去年的逃犯條例修訂，中國政府一直利用不同的方法，干預香港的司法獨立及自治權，而國安法更加是破壞一國兩制的做法。

北加州香港會代表陳國禧（Ken Chan）說：「現在抗議運動一年之後，它（中國）已經不再用間接方法，就是直接替用立法的方法去做，變相是一步一步來說，是對香港司法制度的侵蝕。」

鄧孟詩指，其實美國亦有相類似的國安法，只是保障社會安全的措施，不明白為什麼在香港立法會有那麼大負面的情緒。

根據2018年由加拿大智庫Fraser Institute發表「2018年全球人類自由指數」，香港排名第三，僅次於紐西蘭及瑞士，鄧孟詩認為，由此可見，香港回歸中國這23年來，一直享有高度的自由，就算立國安法後，香港的情況亦不會有變。

鄧孟詩說：「根本不是針對暴力行為，針對的是行為提升到叛國罪、分離國家、叛亂及顛覆國家，這是很重的罪，而且要成立是要很多證明證據，與外國直接有關係，直接用資金去促進這些暴動，而且不是針對在街邊擲火，或者去遊行的人，那些人不達成這項罪，照我來看。」

陳國禧表示，國安法一旦通過，中國就能利用法例除去異見人士，他舉例，2014年維吾爾族的學者伊力哈木，提倡漢族及維吾爾族和諧共處，最終分裂國家罪成，判囚終身，2017年，維權律師江天勇因為協助維權人士伸冤，被裁定扇動顛覆國家罪罪成，判監兩年。

陳國禧說：「無論你親北京的聲音，如何為他辯護，中國的人權紀錄及利用這些國家安全法，對一些異見人士，對一些維權律師，對一些新聞記者的壓制，是有先例可尋，我們很擔心這些這樣的例子，亦會將來在香港出現。」

陳國禧希望在灣區的香港人能繼續向美國政府發聲，促請華府向中方及香港施壓，不只是口頭上的反對，而是用實際的行動去制裁中方。

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