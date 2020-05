人大推動在港立國安法 灣區關注香港組織有不同意見（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

中國全國人大推動在香港立國安法,事件引起全球的關注,而在灣區,亦有關注香港的組織有不同的意見。

香港的《國安法》草案,包括把顛覆國家政權、分裂國家、恐怖活動和外部勢力干預等內容,在不經香港立法會審議下,直接納入香港《基本法》實施,消息一出後,不少香港人在過去的週末參與集會反對國安法。

退休大法官鄧孟詩(Julie Tang)表示,《中英聯合聲明》表明,香港的外交及國安政策的決策權歸中國所有,香港面對過去一年的動盪,民不聊生,立國安法,是扶正社會必要的一步。

鄧孟詩說:「如果不想見到香港攬炒,甚至死亡,還有在恐怖主義之下掙扎,這個國安法一定要通過,它幫助香港脫離2019年全年的暴動,重新保障香港人的安全,經濟的繁華和民心的穩定,這是一個合情合理,有法律支持的制度。」

不過,一向關注香港事務的北加州香港會認為,從早兩年的一地兩檢,到去年的逃犯條例修訂,中國政府一直利用不同的方法,干預香港的司法獨立及自治權,而國安法更加是破壞一國兩制的做法。

北加州香港會代表陳國禧(Ken Chan)說:「現在抗議運動一年之後,它(中國)已經不再用間接方法,就是直接替用立法的方法去做,變相是一步一步來說,是對香港司法制度的侵蝕。」

鄧孟詩指,其實美國亦有相類似的國安法,只是保障社會安全的措施,不明白為什麼在香港立法會有那麼大負面的情緒。

根據2018年由加拿大智庫Fraser Institute發表「2018年全球人類自由指數」,香港排名第三,僅次於紐西蘭及瑞士,鄧孟詩認為,由此可見,香港回歸中國這23年來,一直享有高度的自由,就算立國安法後,香港的情況亦不會有變。

鄧孟詩說:「根本不是針對暴力行為,針對的是行為提升到叛國罪、分離國家、叛亂及顛覆國家,這是很重的罪,而且要成立是要很多證明證據,與外國直接有關係,直接用資金去促進這些暴動,而且不是針對在街邊擲火,或者去遊行的人,那些人不達成這項罪,照我來看。」

陳國禧表示,國安法一旦通過,中國就能利用法例除去異見人士,他舉例,2014年維吾爾族的學者伊力哈木,提倡漢族及維吾爾族和諧共處,最終分裂國家罪成,判囚終身,2017年,維權律師江天勇因為協助維權人士伸冤,被裁定扇動顛覆國家罪罪成,判監兩年。

陳國禧說:「無論你親北京的聲音,如何為他辯護,中國的人權紀錄及利用這些國家安全法,對一些異見人士,對一些維權律師,對一些新聞記者的壓制,是有先例可尋,我們很擔心這些這樣的例子,亦會將來在香港出現。」

陳國禧希望在灣區的香港人能繼續向美國政府發聲,促請華府向中方及香港施壓,不只是口頭上的反對,而是用實際的行動去制裁中方。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。