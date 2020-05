【KTSF】

灣區受熱浪影響,週二日間最高氣溫比正常高出華氏10度至20度,部分地區打破同日高溫紀錄,預測週三的氣溫與週二差不多,到週末才會轉涼。

國家氣象局表示,週二灣區最熱的地方是東灣內陸地區Livermore,錄得華氏100度高溫,東灣奧克蘭(屋崙)也有華氏90度,週一奧克蘭市中心區最高溫打破同日紀錄,達到華氏91度,南灣聖荷西和Gilroy也平了同日紀錄。

週三灣區的氣溫與週二大致一樣,氣象局對東灣內陸地區、北灣和南灣部分地區發出的酷熱天氣預警,會一直維持至週三晚上,週四的氣溫會下降幾度,仍然會很熱,到週五開始才會轉涼,預測週五晚到週六有可能會下驟雨。

