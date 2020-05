【KTSF】

加州州長紐森週二表示,獲准進一步重開經濟的47個縣,將可以重開理髮店及美髮沙龍,但要遵守防疫指引,不過灣區大多數縣不在這47個縣中。

紐森週二的公布,代表加州首次踏入重開經濟第三階段,在這個階段下,一些高危的工作場所可以有限度重開,但美甲店暫未能重開。

加州仍有11個縣未獲准進一步重開,當中包括灣區大多數縣,只有Sonoma、Napa和Solano除外。

紐森亦表示,未來數天會繼續因應疫情放寬居家抗疫令。

