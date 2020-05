【KTSF】

又有預防新冠病毒的疫苗進入人體試驗階段。

生產這種疫苗的生物科技公司名為NOVAVAX,總部位於馬里蘭,首位接受測試的志願者,將在澳大利亞接種疫苗。

該公司希望可以在130人身上測試疫苗,據悉這種疫苗是通過生產高水平的中和抗體來對抗病毒。

儘管這款疫苗的功效是通過新聞發布會公開,但是目前還沒有經過學術審閱,或者是在醫學期刊上發表。

NOVAVAX表示,疫苗初步的安全性和有效性,應該會在7月準備就緒,如果這些結果能夠保證,第二階段的測試則會有更多參與者,來自更多國家。

NOVAVAX已經開始生產疫苗,一旦研究證明有效,他們將立刻開始出售。

