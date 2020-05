影評：《幸運的奶奶》看八旬華裔影星當美國喜劇主角

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

紐約一個華裔奶奶到賭場一遊 ,卻捲入黑幫紛爭。

紐約華埠一個年過八旬的奶奶,丈夫去世之後,也拒絕孩子要把她接過去同住。一天算命去,算命師告訴她,她有銳不可擋的財運。奶奶聽完就搭晚間的賭場巴士,到了現場也似乎應驗算命師的說法。可惜也好景不常,怎料到回家途中的一個陰差陽錯,奶奶果真滿載而歸。但不久後,也被黑幫找上門。為了保護自己,奶奶也給自己請了個高她半個身體的保鑣大鵬。不過也還是躲不開黑幫人士的糾纏,眼看墜入越陷越深的困境,究竟大鵬能否真的保護奶奶?

這是導演Sasie Sealy 的處女作,也請來華裔編劇Angela Cheng,所以故事帶有一定的亞裔觀點。但這也是發生在美國的故事,因此也算是一個特殊文化的故事。尤其是故事的主人翁是一個上年紀的奶奶。演奶奶的周采芹自五十年代開始演戲,難得有整部電影都在看她每個神情恰好的掌握。電影在黑幫的刻畫方面,卻也走回一貫的刻板。反派人物如黑幫打手和女龍頭都非常卡通化。必須提到演保鑣,身高6呎6吋的哈孝遠曾在台灣打職業籃球,造型不錯、有潛能。到了奶奶的年紀,她也不需要特別顧慮其他人如何看她。但最終讓別人來照顧自己,卻並非代表失去自由與獨立,何嘗不是另外一種幸運?

《幸運的奶奶 Lucky Grandma》在獨特的美籍亞裔的故事中,又多了一則。滿分五分中得三分半,可以欣賞。電影目前可以透過網站 kinomarquee.com 買一張票,全家人看。這網站也是在目前戲院關閉的情況下,允許觀眾支持自己社區的戲院。灣區有兩家在名單上:舊金山的Balboa 戲院和北灣Larkspur 的Lark 戲院。觀眾可以先到 kinomarquee.com 的網站,找到《幸運的奶奶》這部電影之後,再選要支持的戲院。然後就可以買票在家觀看,一張$12 的票可以看五天。大家不妨一試這個新的看電影方式。

電影網頁:https://gooddeedentertainment.com/luckygrandma/

“Lucky Grandma:” How often do you see an Asian woman in her eighties as the star of a heist movie?

“Screening Room” reviews “Lucky Grandma”

Rating: 3.5 out of 5 stars

Official movie website: https://gooddeedentertainment.com/luckygrandma/