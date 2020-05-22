研究指美國如提早強制社交距離 死亡人數或減3萬多

【KTSF 江良慧報導】

全球新型肺炎確診個案已經突破500萬，當中美國有156萬多人確診，超過93,000人死亡，而一項最新研究就顯示，假若美國早一個星期實行強制社交距離，死亡人數可能會因此減少36,000人。

哥倫比亞大學的研究人員用流行病學模型，計算從3月15日至5月13日期間的傳播率，並設計一個模型來描繪病毒在美國的傳播。

他們的研究發現，假如全國早兩星期實行廣泛措施阻止病毒傳播，可能可以避免84%的死亡個案，以及82%的確診個案。

有關措施包括反對大型聚集的聯邦警告，機場的健康檢測，以及多個州和地方宣布進入緊急狀態。

不過研究人員也承認，他們不知道假如社交距離措施提早實施，公眾的接受度會否和現今一樣，不過他們認為，在病症大流行的初期，感染數字會急速上升，所以及早介入和快速應對是非常重要。

如今50個州都已經有不同程度的重開，如果地方領袖看到新增案例上升，他們應該盡快應對，避免感染和死亡數字再次反彈回升。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。