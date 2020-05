研究指美國如提早強制社交距離 死亡人數或減3萬多

【KTSF 江良慧報導】

全球新型肺炎確診個案已經突破500萬,當中美國有156萬多人確診,超過93,000人死亡,而一項最新研究就顯示,假若美國早一個星期實行強制社交距離,死亡人數可能會因此減少36,000人。

哥倫比亞大學的研究人員用流行病學模型,計算從3月15日至5月13日期間的傳播率,並設計一個模型來描繪病毒在美國的傳播。

他們的研究發現,假如全國早兩星期實行廣泛措施阻止病毒傳播,可能可以避免84%的死亡個案,以及82%的確診個案。

有關措施包括反對大型聚集的聯邦警告,機場的健康檢測,以及多個州和地方宣布進入緊急狀態。

不過研究人員也承認,他們不知道假如社交距離措施提早實施,公眾的接受度會否和現今一樣,不過他們認為,在病症大流行的初期,感染數字會急速上升,所以及早介入和快速應對是非常重要。

如今50個州都已經有不同程度的重開,如果地方領袖看到新增案例上升,他們應該盡快應對,避免感染和死亡數字再次反彈回升。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。