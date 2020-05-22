加大校董會決定取消SAT和ACT作為入學試要求（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

加州大學（UC）校董會週四作出影響深遠的決定，將會全面取消SAT和ACT作為入學試要求。

加大校董會週四經過6個小時的辯論之後，決定採納加大總校長Janet Napolitano的建議，取消採用SAT和ACT大學入學試成績，申請2021和2022年的學生仍可選擇是否提交ACT和SAT成績，由2023年秋季學年開始，加大將不會接受兩項大學入學試的成績。

Napolitano指出，ACT和SAT考試，對於低收入家庭以及部分少數族裔學生不公平，但反對者就認為，取消兩項大學入學試，將會導致加大學生的質素下降，加大總校長要求大學2025年之前制定新的考試制度。

另外，加大宣佈將會在今年秋季復課，並讓每間分校決定採取網上或親身方式授課。

根據The Mercury News的報導指出，加大校方表示，在3月中至4月學校停課期間，加大損失近12億元，柏克萊加大校長Carol Christ預料，該分校將會損失大約1.5億至2.5億元，她表示疫情主要令校內球賽和學校宿舍的收入減少。

總校長Napolitano表示，各分校必須遵照州府和地方政府的衛生部門的指引，包括提供病毒檢測、追蹤確診者接觸史，以及隔離措施等，之後每間學校可以在6月中之前，自行決定在秋季學年究竟採取全面網上教學，或者保留一些親身授課課堂。

加州州立大學（CSU）上星期宣佈，在秋季全面改為網上教學，有其他州份的大學就計劃採取半網上半親身授課，以往多人聚集的大型課堂，改為在網上進行，至於小班和實習課堂維持親身教學。

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