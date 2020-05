加大校董會決定取消SAT和ACT作為入學試要求（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

加州大學(UC)校董會週四作出影響深遠的決定,將會全面取消SAT和ACT作為入學試要求。

加大校董會週四經過6個小時的辯論之後,決定採納加大總校長Janet Napolitano的建議,取消採用SAT和ACT大學入學試成績,申請2021和2022年的學生仍可選擇是否提交ACT和SAT成績,由2023年秋季學年開始,加大將不會接受兩項大學入學試的成績。

Napolitano指出,ACT和SAT考試,對於低收入家庭以及部分少數族裔學生不公平,但反對者就認為,取消兩項大學入學試,將會導致加大學生的質素下降,加大總校長要求大學2025年之前制定新的考試制度。

另外,加大宣佈將會在今年秋季復課,並讓每間分校決定採取網上或親身方式授課。

根據The Mercury News的報導指出,加大校方表示,在3月中至4月學校停課期間,加大損失近12億元,柏克萊加大校長Carol Christ預料,該分校將會損失大約1.5億至2.5億元,她表示疫情主要令校內球賽和學校宿舍的收入減少。

總校長Napolitano表示,各分校必須遵照州府和地方政府的衛生部門的指引,包括提供病毒檢測、追蹤確診者接觸史,以及隔離措施等,之後每間學校可以在6月中之前,自行決定在秋季學年究竟採取全面網上教學,或者保留一些親身授課課堂。

加州州立大學(CSU)上星期宣佈,在秋季全面改為網上教學,有其他州份的大學就計劃採取半網上半親身授課,以往多人聚集的大型課堂,改為在網上進行,至於小班和實習課堂維持親身教學。

