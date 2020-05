特朗普界定教堂為必要場所 敦促州長讓教堂週末重開

【KTSF】

特朗普總統週五表示,他已把教堂和其他宗教崇拜地點界定為「必要」場所,他敦促全美各州長容許這些場所在本週末重開。

特朗普週五在白宮舉行的記者會上宣布,宗教崇拜場所,如教堂、猶太教堂、清真寺,是提供必要服務的必要場所,如果州長不遵照他的指示讓它們重開,他將會凌駕州,否決他們的權力,但暫時未知特朗普打算依據何種權力這樣做。

聯邦疾控中心(CD金)其實早在數週前已制定教堂和宗教崇拜場所的重開指引,當中包括恪守社交距離,或減少聚集人數等,但特朗普政府一直沒有公布,待超過一個月後,特朗普週四突然改變態度,讓CDC公布指引。

特朗普週五強調重開教堂對社區的重要性,他亦指責某些州長把煙酒店及墮胎診所列為必要場所,但教堂卻是非必要,特朗普說這是不對的,他要糾正這個不公,把宗教崇拜場所界定為必要。

