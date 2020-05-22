特朗普界定教堂為必要場所 敦促州長讓教堂週末重開

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特朗普總統週五表示，他已把教堂和其他宗教崇拜地點界定為「必要」場所，他敦促全美各州長容許這些場所在本週末重開。

特朗普週五在白宮舉行的記者會上宣布，宗教崇拜場所，如教堂、猶太教堂、清真寺，是提供必要服務的必要場所，如果州長不遵照他的指示讓它們重開，他將會凌駕州，否決他們的權力，但暫時未知特朗普打算依據何種權力這樣做。

聯邦疾控中心（CD金）其實早在數週前已制定教堂和宗教崇拜場所的重開指引，當中包括恪守社交距離，或減少聚集人數等，但特朗普政府一直沒有公布，待超過一個月後，特朗普週四突然改變態度，讓CDC公布指引。

特朗普週五強調重開教堂對社區的重要性，他亦指責某些州長把煙酒店及墮胎診所列為必要場所，但教堂卻是非必要，特朗普說這是不對的，他要糾正這個不公，把宗教崇拜場所界定為必要。

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