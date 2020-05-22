特朗普指華府會強烈回應中國為香港制定國安法

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特朗普總統說，如果中國就香港國安法立法，華府會強烈回應國會兩黨參議員提案，制裁及譴責相關中方官員。

特朗普被問到，中國全國人大會議即將通過國家安全法打壓香港，他有否留意，特朗普回答：「我不知曉那是甚麼，目前沒人知道詳情，如果立法，我們將強烈回應。」

特朗普沒詳細解釋，強烈回應即是有何實質行動。他之後再被問到，對於中方要改變與香港的關係，有否訊息給北京。

特朗普說：「我們要看看發生甚麼事，現在還未了解清楚，我收到簡短匯報，適當時候會發聲明，好吧。香港經歷了很多事。」

美國國務院就表示，中國如強推不符港人意願的法案，將造成嚴重動盪，受國際社會強烈譴責，強調香港高度自治和尊重人權，對維持特殊地位很關鍵。

國務院月初延遲向國會，提交香港自治狀況評估報告，去年國會通過《香港人權與民主法案》，就是建基於這份報告，決定是否繼續給予香港特殊地位及制裁損害香港人權的人士。

國安法出台消息一出，參議院兩黨議員提出，《香港自治法案》擴大制裁。懲罰在香港配合中方打壓的人員，包括鎮壓示威者的警員，負責執行國安法的中共官員，以及與這些實體交易的銀行，亦有參議員提出決議案譴責北京。

參眾兩院領袖發聲譴責，參議院多數黨領袖麥康奈爾警告，北京進一步打壓香港，只會進一步促使參議院重新審視美中關係。

眾議院議長佩洛西批評，北京試圖結束「一國兩制」，令人震驚，試圖繞過香港立法機關，完全不尊重法治。

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