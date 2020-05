特朗普指華府會強烈回應中國為香港制定國安法

【有線新聞】

特朗普總統說,如果中國就香港國安法立法,華府會強烈回應國會兩黨參議員提案,制裁及譴責相關中方官員。

特朗普被問到,中國全國人大會議即將通過國家安全法打壓香港,他有否留意,特朗普回答:「我不知曉那是甚麼,目前沒人知道詳情,如果立法,我們將強烈回應。」

特朗普沒詳細解釋,強烈回應即是有何實質行動。他之後再被問到,對於中方要改變與香港的關係,有否訊息給北京。

特朗普說:「我們要看看發生甚麼事,現在還未了解清楚,我收到簡短匯報,適當時候會發聲明,好吧。香港經歷了很多事。」

美國國務院就表示,中國如強推不符港人意願的法案,將造成嚴重動盪,受國際社會強烈譴責,強調香港高度自治和尊重人權,對維持特殊地位很關鍵。

國務院月初延遲向國會,提交香港自治狀況評估報告,去年國會通過《香港人權與民主法案》,就是建基於這份報告,決定是否繼續給予香港特殊地位及制裁損害香港人權的人士。

國安法出台消息一出,參議院兩黨議員提出,《香港自治法案》擴大制裁。懲罰在香港配合中方打壓的人員,包括鎮壓示威者的警員,負責執行國安法的中共官員,以及與這些實體交易的銀行,亦有參議員提出決議案譴責北京。

參眾兩院領袖發聲譴責,參議院多數黨領袖麥康奈爾警告,北京進一步打壓香港,只會進一步促使參議院重新審視美中關係。

眾議院議長佩洛西批評,北京試圖結束「一國兩制」,令人震驚,試圖繞過香港立法機關,完全不尊重法治。

