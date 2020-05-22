如可遙距工作 逾半高科技員工會永久搬離舊金山

【KTSF 江良慧報導】

經過新型肺炎大流行後，在灣區的生活和工作可能會以後都不一樣，一項最新調查發現，有3分2的科技業僱員表示，如果可以遙距工作，他們將會永久搬離開舊金山。

根據Business Insider的報導，匿名論壇手機app Blind向4,400名科技業僱員進行調查，結果顯示，每3個人當中，有兩個會考慮離開灣區，如果他們可以選擇遙距工作。

而隨著越來越多科技業巨頭宣布會讓僱員無限期遙距工作，這個選項可以實現的機會也越來越大。

Twitter的行政總裁Jack Dorsey上星期向僱員表示，將會容許大部分僱員永久在家工作，甚至是在新型肺炎疫情後，之後，Coinbase和Square都做出類似的決定，Google以及Facebook也跟隨，不過就沒有說可以無限期，但就說會持續到2021年，以辦公室為中心的文化，可能會因此成為過去。

有分析認為，僱員的薪金也會因此調低，考慮到離開高地價、高租金的舊金山後，生活開支都比較便宜，而就算這些僱員返回公司的辦公室，他們也不預期會每天回去，只會選擇一個星期兩三天。

當被問及若可以選擇遙距工作，他們會否考慮搬走時，灣區有34%的人說不會，約18%說會考慮搬離開灣區，但會留在加州，有36%說會考慮搬到美國其他地區，有16%甚至說預期會離開美國。

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