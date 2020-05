如可遙距工作 逾半高科技員工會永久搬離舊金山

【KTSF 江良慧報導】

經過新型肺炎大流行後,在灣區的生活和工作可能會以後都不一樣,一項最新調查發現,有3分2的科技業僱員表示,如果可以遙距工作,他們將會永久搬離開舊金山。

根據Business Insider的報導,匿名論壇手機app Blind向4,400名科技業僱員進行調查,結果顯示,每3個人當中,有兩個會考慮離開灣區,如果他們可以選擇遙距工作。

而隨著越來越多科技業巨頭宣布會讓僱員無限期遙距工作,這個選項可以實現的機會也越來越大。

Twitter的行政總裁Jack Dorsey上星期向僱員表示,將會容許大部分僱員永久在家工作,甚至是在新型肺炎疫情後,之後,Coinbase和Square都做出類似的決定,Google以及Facebook也跟隨,不過就沒有說可以無限期,但就說會持續到2021年,以辦公室為中心的文化,可能會因此成為過去。

有分析認為,僱員的薪金也會因此調低,考慮到離開高地價、高租金的舊金山後,生活開支都比較便宜,而就算這些僱員返回公司的辦公室,他們也不預期會每天回去,只會選擇一個星期兩三天。

當被問及若可以選擇遙距工作,他們會否考慮搬走時,灣區有34%的人說不會,約18%說會考慮搬離開灣區,但會留在加州,有36%說會考慮搬到美國其他地區,有16%甚至說預期會離開美國。

