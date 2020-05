灣區華裔居民入選中國好聲音海外選拔十強 望宣揚壯族文化（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

灣區一名華裔居民,在疫情期間自娛,參加了中國好聲音海外選拔,入選了最後十強,冠軍還有機會前往中國參加中國好聲音,不過比起得獎,她更希望藉此機會宣揚自己的民族。

陳米范是中國廣西壯族人,移民來美國近20年,是一名歌唱及舞蹈老師。

陳米范表示,對於壯族人來說,唱歌不是一種興趣,反而是一種與生俱來的習慣,她的姐姐當年相親時,都是靠唱山歌來配對。

來到美國後,這一顆熱愛唱歌的心從未改變,因此陳米范今年把握機會,參加了2020年中國好聲音的網上海外選拔,在100人當中脫穎而出,成為最後十強。

陳米范說:「我的特色是宣揚我們的民族文化,所以我就把我的壯族服裝,和歌曲都是一些比較是少數民族歌曲,這一點我想是我自己的特色。」

受到疫情的影響,今年的選拔全部在網上進行,陳米范每次參賽時,都會穿上全套壯族的民族服裝。

她表示,這套服裝一般是婚慶或宴會等大型活動才會穿。

陳米范比賽的視頻廣傳後得到很大回響,連流行曲《老鼠愛大米》的原唱楊臣剛,亦為她改編歌曲。

陳米范說:「我就覺得當然也是對我音樂的一種肯定,因為我唱的唱法是比較獨特,在選手裡面,突然我覺得他們對於我們民族的喜愛,也是非常支持民族文化。」

海選總決賽的日期仍然未定,冠軍有機會到中國參加本年度的中國好聲音比賽,陳米范表示,有平台能分享自己的音樂已經很滿足,能否得獎反而是其次。

