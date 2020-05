舊金山市府疫情下為高危社區推住房計劃

【KTSF 郭柟報導】

舊金山市府推出的高危社區住房計劃,目前有556個房間開放接受申請。

舊金山應急管理局外務特派專員林偉浩(Victor Lim)說:「基於新型肺炎傳播率高,舊金山希望一些無法安全地自我隔離的朋友,可以入住這些酒店房。」

入住者最少要住兩晚,最多住三星期,直到6月30日為止,酒店會提供免費膳食,目前有556個房間開放詳情可以打311,或電郵[email protected]查詢。

另外,林偉浩又呼籲,想申請CalFresh糧食券的民眾,可以打311查詢,聯絡中文接線員,可以去超市、華埠或農夫市場等地方買到食物。

他又表示,安老自助處等組織,為長者提供了近兩萬個餐,另外現時每日有大約70幾個市府員工,在糧食庫等地方派發大約2,800幾份食物,包含了蔬果、肉類、牛奶等,根據家庭人口分配份量。

