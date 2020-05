舊金山宣布夏令營可舉辦 但形式有別以往

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山宣布會開辦夏令營,也准許非牟利機構和私人機構舉辦夏令營,不過形式會跟過去很不同。

舊金山市長布里德宣布,准許市內的夏令營6月15號起舉辦,康樂及公園部將會舉辦25個夏令營,再加上非牟利機構,以及私人機構的夏令營,預計今個暑期全市總共有200個夏令營左右。

布里德說:「形式會有很大改變,不會像從前的暑假,不會像去年的暑假的夏令營,看到成群的兒童在在市內走來走去。」

首先,夏令營會將兒童分組,每組不多於12個兒童,每一組必須有兩個職員,組與組之間不能有互動,過去家長都喜歡安排孩子們每個星期參加不同的暑期活動,現在不可以,因為舊金山規定,每個暑期班單元為期最少3個星期。

布里德說:「正常的暑期,孩子們一週去這個,一週去那個暑期班,衛生部吩咐需將兒童安置在一個持久的組別。」

市府的兒童少年及家庭部門強調,非政府舉辦的夏令營,也必須遵守新的公共衛生守則,本月26號下星期二開始,市府的夏令營將接受前線人員以及必要工作人員的家庭申請。

6月6號開始接受所有市民申請,市府也需要招募約200名青少年工作人員,詳情可到http://dcyf.org/care上網查詢。

另外,這個亡兵紀念日週末,舊金山的公園會開放,市民可以外出走走,享受好天氣,市長呼籲大家遵守社交距離和遮蓋臉部,不要聚集開派對,警方、消防和公園管理人員會出動維持秩序。

