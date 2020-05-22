舊金山宣布夏令營可舉辦 但形式有別以往

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山宣布會開辦夏令營，也准許非牟利機構和私人機構舉辦夏令營，不過形式會跟過去很不同。

舊金山市長布里德宣布，准許市內的夏令營6月15號起舉辦，康樂及公園部將會舉辦25個夏令營，再加上非牟利機構，以及私人機構的夏令營，預計今個暑期全市總共有200個夏令營左右。

布里德說：「形式會有很大改變，不會像從前的暑假，不會像去年的暑假的夏令營，看到成群的兒童在在市內走來走去。」

首先，夏令營會將兒童分組，每組不多於12個兒童，每一組必須有兩個職員，組與組之間不能有互動，過去家長都喜歡安排孩子們每個星期參加不同的暑期活動，現在不可以，因為舊金山規定，每個暑期班單元為期最少3個星期。

布里德說：「正常的暑期，孩子們一週去這個，一週去那個暑期班，衛生部吩咐需將兒童安置在一個持久的組別。」

市府的兒童少年及家庭部門強調，非政府舉辦的夏令營，也必須遵守新的公共衛生守則，本月26號下星期二開始，市府的夏令營將接受前線人員以及必要工作人員的家庭申請。

6月6號開始接受所有市民申請，市府也需要招募約200名青少年工作人員，詳情可到http://dcyf.org/care上網查詢。

另外，這個亡兵紀念日週末，舊金山的公園會開放，市民可以外出走走，享受好天氣，市長呼籲大家遵守社交距離和遮蓋臉部，不要聚集開派對，警方、消防和公園管理人員會出動維持秩序。

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