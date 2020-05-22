Santa Clara縣發千人號召令 協助追蹤確診者接觸史（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

根據Santa Clara縣衛生局公布的數據，截至5月20日為止，該縣新增13宗確診病例，累計共有2,492人確診，死亡病例則增加一宗，累計共有138人染病死亡，為了進一步防止疫情傳播，Santa Clara縣衛生局週四發出千人號召令，鼓勵縣府員工和社區人士擔任義工，協助追蹤確診者的接觸史。

Santa Clara縣將在週五逐步進入解封第二階段，縣衛生局預期，隨著居家令的逐步鬆綁，會見到更多的確診案例，為了進一步阻斷病毒傳播，縣衛生局週四宣布，將號召1,000名義工加入案例追蹤小組。

Santa Clara縣助理衛生官Sarah Rudman說：「我們要建立一個千人的工作組來進行案例的調查，以及接觸史的追蹤，對我們聖縣新冠肺炎感染者。」

衛生官員表示，接觸史的追蹤，是衛生當局應對傳染疾病很重要的策略，也是打破傳播鏈的關鍵，Santa Clara縣最初只有15位衛生專家組成的小組，負責新冠肺炎案例調查，以及追蹤確診者的接觸史，後來擴大到有50名縣府員工來做，但一天只能追蹤15至30宗案例，遠遠不足以應付需求。

當局呼籲縣府員工以及社區人士都來加入義工的行列。

Rudman說：「如果你有技能，像是懂得與人感性對話，提供健康資訊，以及良好的顧客服務，我們很樂於得到你的支持，特別是那些有語言能力的如西班牙語或越南語。」

獲選的義工會接受專業訓練，包括如何與患者溝通，追蹤時要問那些問題，如何使用電腦追蹤系統，以及如何幫助被追蹤者取得所需的服務資訊等，追蹤工作也是遠距完成，不需要與患者見面。

至於外界關切患者隱私問題，衛生當局稱，會做到比法律規定還嚴格的措施，確保追蹤接觸史不會危及患者的個人資料。

Rudman說：「我們有多重的層次保護民眾的私人健康資訊，所以只有公共衛生部，以及接受過延伸隱私訓練者會接觸到私人健康資訊。」

有興趣的民眾可以上聖縣網站登記，網址是：http://www.sccgov.org/icanhelp

聖縣衛生局強調，隨著居家令鬆綁後，預期確診案例會增加，當局的目標是在高峰期，每星期對患者進行21,000次的聯絡。

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