Santa Clara縣發千人號召令 協助追蹤確診者接觸史（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

根據Santa Clara縣衛生局公布的數據,截至5月20日為止,該縣新增13宗確診病例,累計共有2,492人確診,死亡病例則增加一宗,累計共有138人染病死亡,為了進一步防止疫情傳播,Santa Clara縣衛生局週四發出千人號召令,鼓勵縣府員工和社區人士擔任義工,協助追蹤確診者的接觸史。

Santa Clara縣將在週五逐步進入解封第二階段,縣衛生局預期,隨著居家令的逐步鬆綁,會見到更多的確診案例,為了進一步阻斷病毒傳播,縣衛生局週四宣布,將號召1,000名義工加入案例追蹤小組。

Santa Clara縣助理衛生官Sarah Rudman說:「我們要建立一個千人的工作組來進行案例的調查,以及接觸史的追蹤,對我們聖縣新冠肺炎感染者。」

衛生官員表示,接觸史的追蹤,是衛生當局應對傳染疾病很重要的策略,也是打破傳播鏈的關鍵,Santa Clara縣最初只有15位衛生專家組成的小組,負責新冠肺炎案例調查,以及追蹤確診者的接觸史,後來擴大到有50名縣府員工來做,但一天只能追蹤15至30宗案例,遠遠不足以應付需求。

當局呼籲縣府員工以及社區人士都來加入義工的行列。

Rudman說:「如果你有技能,像是懂得與人感性對話,提供健康資訊,以及良好的顧客服務,我們很樂於得到你的支持,特別是那些有語言能力的如西班牙語或越南語。」

獲選的義工會接受專業訓練,包括如何與患者溝通,追蹤時要問那些問題,如何使用電腦追蹤系統,以及如何幫助被追蹤者取得所需的服務資訊等,追蹤工作也是遠距完成,不需要與患者見面。

至於外界關切患者隱私問題,衛生當局稱,會做到比法律規定還嚴格的措施,確保追蹤接觸史不會危及患者的個人資料。

Rudman說:「我們有多重的層次保護民眾的私人健康資訊,所以只有公共衛生部,以及接受過延伸隱私訓練者會接觸到私人健康資訊。」

有興趣的民眾可以上聖縣網站登記,網址是:http://www.sccgov.org/icanhelp

聖縣衛生局強調,隨著居家令鬆綁後,預期確診案例會增加,當局的目標是在高峰期,每星期對患者進行21,000次的聯絡。

