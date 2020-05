美國逐步重開經濟下 專家警告疫情夏季末或再爆發

【KTSF 吳宇斌報導】

雖然白宮的衛生醫療專家警告說,如果太快重開經濟將會帶來反後果,但全美50個州陸續局部復工復市,目前的情況如何?

全美50個州正在陸續復工復市,有人感到樂觀,也有人不敢肯定,專家警告說,新型冠狀病毒仍然構成重大威脅,令人擔心,今個夏季尾可能再度爆發。

在國會,週四有專家作證時,提到這種病毒對長者帶來的災難性影響。

芝加哥大學公共衛生科學系教授R. Tamara Konetzka說:「今次疫情之嚴重,加上療養院固有容易受侵襲的環境,就算最高質素的療養院,大部份都沒有準備好。」

有些州份也開始放寬抗疫限制,以便商業重開,啟動經濟,好像密西西比州,已經有賭場局部開門營業,田納西州著名的Graceland也歡迎遊客到來。

連特朗普總統週四也巡視密歇根州福特汽車的廠房,這間廠房現在改為生產呼吸機。

特朗普說:「我們將會壯大起來,由過渡期開始,可能在6、7月間,我相信將見到正面數據出來。」

美國現時的染疫死亡人數接近十萬人,預測這個數字還會飆升。

有醫療專家指出,美國目前每天仍有兩萬宗確診個案,如果太快鬆綁社交距離抗疫措施,肯定到了夏秋之間,個案將會不斷上升。

