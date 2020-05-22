美國逐步重開經濟下 專家警告疫情夏季末或再爆發

【KTSF 吳宇斌報導】

雖然白宮的衛生醫療專家警告說，如果太快重開經濟將會帶來反後果，但全美50個州陸續局部復工復市，目前的情況如何？

全美50個州正在陸續復工復市，有人感到樂觀，也有人不敢肯定，專家警告說，新型冠狀病毒仍然構成重大威脅，令人擔心，今個夏季尾可能再度爆發。

在國會，週四有專家作證時，提到這種病毒對長者帶來的災難性影響。

芝加哥大學公共衛生科學系教授R. Tamara Konetzka說：「今次疫情之嚴重，加上療養院固有容易受侵襲的環境，就算最高質素的療養院，大部份都沒有準備好。」

有些州份也開始放寬抗疫限制，以便商業重開，啟動經濟，好像密西西比州，已經有賭場局部開門營業，田納西州著名的Graceland也歡迎遊客到來。

連特朗普總統週四也巡視密歇根州福特汽車的廠房，這間廠房現在改為生產呼吸機。

特朗普說：「我們將會壯大起來，由過渡期開始，可能在6、7月間，我相信將見到正面數據出來。」

美國現時的染疫死亡人數接近十萬人，預測這個數字還會飆升。

有醫療專家指出，美國目前每天仍有兩萬宗確診個案，如果太快鬆綁社交距離抗疫措施，肯定到了夏秋之間，個案將會不斷上升。

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