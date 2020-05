【有線新聞】

巴基斯坦一架載了107人的客機墜毀,撞落貧民區民居,機上沒人生還,機師曾經提到出現技術問題。

客機墜落卡拉奇一處民居後起火,街道一片凌亂,民眾圍觀。現場屬貧民區,人口密集。

冒出大量黑煙,遠處都可看到,多座房屋受損。

出事的巴基斯坦國際航空客機,屬A320型空中巴士,可載約180名乘客,疫情下限制載客量,載了107人,是國內航班,原定由拉合爾飛往卡拉奇,當地周五下午飛到卡拉奇,臨降落時墜毀。

航空公司指,最後一次與機師通話時,聽到機師報告有技術問題。

有民航部門官員指,相信客機降落時,因為技術問題,未能打開機輪,具體原因要進一步調查。

有目擊者就指客機出事前,曾嘗試盤旋和降落兩到三次,但不成功。

