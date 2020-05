【KTSF】

本台早前報導,中半島Millbrae一間安養院有院友確診新冠病毒,有家屬告訴本台,該院已經有6名院友因罹患新冠肺炎過世。

本台週五打電話給Millbrae Skilled Care,院方告訴記者,至今有21名院友確診新冠肺炎,從5月5日開始,有16名院友因為新冠肺炎被轉診到醫院,有些院友在醫院過世,沒有院友在安養院過世,但在醫院過世的有多少人,安養院說不知道。

安養院內有員工也感染新冠病毒,但縣衛生局沒有透露數字。

安養院表示,他們跟縣衛生局密切合作,派員來替每位員工及院友檢測,確診的院友被安置到另一區,跟其他院友完全隔絕,有特別小組照顧。

院友在走廊或是接受照顧時,必須戴口罩,但在自己的房間就不需要,這是根據衛生單位的指引,該院強調有跟家屬密切溝通。

