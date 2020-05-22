亡兵紀令日長週末灣區天氣晴朗

【KTSF 梁秋玉報導】

這個週末就是亡兵紀念日長週末，預測天氣晴朗，氣溫也較高，而灣區民眾在居家抗疫期間，可以在長週末做些甚麼呢？

國家氣象局預測，受一股高氣壓影響，灣區從本週六起未來數天都是乾爽高溫天氣，週六、週日白天最高溫，可達華氏70至80多度，而下星期一至三氣溫最高，白天內陸最高溫比以往正常高華氏13到20度，預計界於華氏80至100度之間。

沿岸地區也高出華氏6到12度，預計在華氏60到80之間，當中又以下星期二最熱，氣象局因此預測，亡兵節長週末會有很多人到海邊遊玩。

由於目前仍在居家抗疫期間，民眾因應實際情況可以做的慶祝活動包括，在家看亡兵紀念日的電視特別節目，或者看電影、看書，在家的後院與家人一起享受燒烤樂趣，或者上網跟著視頻學跳舞，而週末天氣熱，也可以在家學做冰淇淋。

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