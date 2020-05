亡兵紀令日長週末灣區天氣晴朗

【KTSF 梁秋玉報導】

這個週末就是亡兵紀念日長週末,預測天氣晴朗,氣溫也較高,而灣區民眾在居家抗疫期間,可以在長週末做些甚麼呢?

國家氣象局預測,受一股高氣壓影響,灣區從本週六起未來數天都是乾爽高溫天氣,週六、週日白天最高溫,可達華氏70至80多度,而下星期一至三氣溫最高,白天內陸最高溫比以往正常高華氏13到20度,預計界於華氏80至100度之間。

沿岸地區也高出華氏6到12度,預計在華氏60到80之間,當中又以下星期二最熱,氣象局因此預測,亡兵節長週末會有很多人到海邊遊玩。

由於目前仍在居家抗疫期間,民眾因應實際情況可以做的慶祝活動包括,在家看亡兵紀念日的電視特別節目,或者看電影、看書,在家的後院與家人一起享受燒烤樂趣,或者上網跟著視頻學跳舞,而週末天氣熱,也可以在家學做冰淇淋。

