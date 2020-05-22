舊金山華人創辦科技公司裁員網站 助失業者緊貼最新動態（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

新型肺炎疫情迫使很多公司裁員，舊金山一名華裔從3月中開始成立了一個專門追蹤科技公司裁員的網站，Layoffs.fyi，協助失業和求職的人了解科技就業市場的最新動態，帶大家認識這位網站創辦人李瑞杰（Roger Lee）。

今年34歲的李瑞杰是第二代移民，父母來自台灣，他在新澤西州出生，紐約長大，畢業於哈佛大學應用數學專業，而他在16歲時，就有了初創和經商經驗。

李瑞杰說：「2003年，當我16隨時，我和我朋友創立了3個最多青少年瀏覽的網站，我們建這些網站，原本是為我們自己和朋友，但突然發現有很多我們不認識的人也訪問這些網站，這些人來自其他國家，所以變成是我們的興趣，卻成了一個生意，透過廣告賺錢。」

李瑞杰和他的青少年夥伴也因這些網站，一年就能賺到6位數的錢。

10年前，李瑞杰搬到舊金山，在科技領域打拼，並與2015年與他人合夥成立初創公司Human Interest，是一個幫助小商業管理401K退休金的網路公司。

過去幾年，他的公司成長迅速，由最初的40名員工，發展到至今150人，他也因不斷招聘而開始追蹤一些科技初創公司裁員的情況，以此作為自己公司招聘的一個渠道。

李瑞杰說：「經常的情況是，這些被裁的員工都很有才華，非常高素質，但離開工作崗位，是因為外界無法控制的原因。」

自從新型肺炎疫情爆發以來，許多公司因為經濟壓力而裁員，李瑞杰也因居家抗疫令，在家除了照看兩個小孩，閒暇時間就是追蹤科技公司裁員情況，並於3月中建立了Layoffs.fyi網站。

李瑞杰說：「這個網站，我最初想法是幫助被裁員的人，連結到像我公司一樣，有幸仍在招聘的初創公司，如果那些公司可以招聘聯絡那些被裁的員工，然後幫那些員工很快找到新工作。」

雖然網站才成立兩個多月，但已有許多主流媒體，例如Bloomberg、華盛頓郵報、矽谷商業雜誌等引用該網站上的數據。

李瑞杰說：「我追蹤到的裁員最新數據，是有450家科技初創科技公司，從3月中起至今裁員58,000人。」

Layoffs.fyi收集的裁員數據以北美為主，也包括英國、東南亞、印度等國家，李瑞杰和太太孫康怡也很支持他的網站工作，除了一起照顧分別3個月的女兒和3歲的兒子，兩個人聊天的話題也因此而增加。

李瑞杰說：「最近有這個網站，我們也談論裁員，有點奇怪的話題，我們部將小孩子，或是小孩帶給我們的麻煩，而是談論正在發生的裁員事情。」

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