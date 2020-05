舊金山華人創辦科技公司裁員網站 助失業者緊貼最新動態（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

新型肺炎疫情迫使很多公司裁員,舊金山一名華裔從3月中開始成立了一個專門追蹤科技公司裁員的網站,Layoffs.fyi,協助失業和求職的人了解科技就業市場的最新動態,帶大家認識這位網站創辦人李瑞杰(Roger Lee)。

今年34歲的李瑞杰是第二代移民,父母來自台灣,他在新澤西州出生,紐約長大,畢業於哈佛大學應用數學專業,而他在16歲時,就有了初創和經商經驗。

李瑞杰說:「2003年,當我16隨時,我和我朋友創立了3個最多青少年瀏覽的網站,我們建這些網站,原本是為我們自己和朋友,但突然發現有很多我們不認識的人也訪問這些網站,這些人來自其他國家,所以變成是我們的興趣,卻成了一個生意,透過廣告賺錢。」

李瑞杰和他的青少年夥伴也因這些網站,一年就能賺到6位數的錢。

10年前,李瑞杰搬到舊金山,在科技領域打拼,並與2015年與他人合夥成立初創公司Human Interest,是一個幫助小商業管理401K退休金的網路公司。

過去幾年,他的公司成長迅速,由最初的40名員工,發展到至今150人,他也因不斷招聘而開始追蹤一些科技初創公司裁員的情況,以此作為自己公司招聘的一個渠道。

李瑞杰說:「經常的情況是,這些被裁的員工都很有才華,非常高素質,但離開工作崗位,是因為外界無法控制的原因。」

自從新型肺炎疫情爆發以來,許多公司因為經濟壓力而裁員,李瑞杰也因居家抗疫令,在家除了照看兩個小孩,閒暇時間就是追蹤科技公司裁員情況,並於3月中建立了Layoffs.fyi網站。

李瑞杰說:「這個網站,我最初想法是幫助被裁員的人,連結到像我公司一樣,有幸仍在招聘的初創公司,如果那些公司可以招聘聯絡那些被裁的員工,然後幫那些員工很快找到新工作。」

雖然網站才成立兩個多月,但已有許多主流媒體,例如Bloomberg、華盛頓郵報、矽谷商業雜誌等引用該網站上的數據。

李瑞杰說:「我追蹤到的裁員最新數據,是有450家科技初創科技公司,從3月中起至今裁員58,000人。」

Layoffs.fyi收集的裁員數據以北美為主,也包括英國、東南亞、印度等國家,李瑞杰和太太孫康怡也很支持他的網站工作,除了一起照顧分別3個月的女兒和3歲的兒子,兩個人聊天的話題也因此而增加。

李瑞杰說:「最近有這個網站,我們也談論裁員,有點奇怪的話題,我們部將小孩子,或是小孩帶給我們的麻煩,而是談論正在發生的裁員事情。」

