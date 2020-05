王晨指根據香港國安法草案 中央可在港建立機構維護國安

【有線新聞】

人大常委會副委員長王晨就香港國安法的草案作說明,指人大常委會可根據授權制定法律,並提及中央維護國家安全的機關可根據需要,在香港建立機構履行維護國家安全的職責。

王晨指,根據草案內容,人大常委會可根據授權制定相關法律,納入基本法附件三在港實施。草案並會明確規定香港特別行政區應當建立健全維護國家安全的機制、機構和執行機制。中央政府維護國家安全的有關機關,可根據需要在香港特區建立機構,依法履行維護國家安全相關職責,並會明確規定行政長官,應就特區履行維護國家安全職責,開展國家安全推廣教育,依法禁止危害國家安全的行為等情況,定期向中央政府提交報告。

王晨又指,基本法23條立法一直未完成,當年立法受挫以來,被別有用心的人污名化、妖魔化。基本法的相關明確規定有長期被擱置風險,近來有活動嚴重挑戰一國兩制底線,危害國家主權和安全利益,必須訂立法律預防和懲治。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。