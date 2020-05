港大專家袁國勇指港人戴口罩習慣對控制疫情起關鍵作用

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山加大週四傍晚舉行關於新冠肺炎的社區論壇,在武漢爆發疫情期間,到過武漢考察的香港大學微生物學系教授袁國勇分享了他對香港如何有效控制疫情的研究,但他也對短期內是否能研製出疫苗的問題並不表樂觀。

袁國勇提到2005年沙士病毒出現的時候,已經預測到會有新的新冠病毒會從動物傳染人,這是因為科學家在蝙蝠體內發現多種類的病毒,和華南地區民眾吃野味的習慣有關,病毒可能從蝙蝠透過另外一種動物傳染到人的身上。

而對最先感染新冠肺炎的香港人做的研究發現,新冠肺炎和沙士不一樣的是,感染新冠病毒的人,體內可以在感染早期造出大量病毒,可以在不出現症狀或輕微症狀的情況下傳染給他人,袁國勇指出,每100個受感染的人,只有3個確診,病毒因此可能經由沒有症狀的帶原者而大量傳播。

袁國勇透露香港民眾的一個行為,對控制疫情起了關鍵作用。

袁國勇說:「香港的做法跟其他國家一點分別都沒有,其他國家都是控制邊境,做大量的測試,和隔離陽性的病人,做大量的接觸人的追蹤及其隔離,還有增加社交距離,全世界都是用這些,但是香港最大的特點,台灣、南韓都是,日本也有一些,就是我們戴口罩的遵從性非常強。」

袁國勇指出,香港多達97%的人戴口罩。

他也引述一項用倉鼠做的研究,發現手術口罩可以將感染病毒機率從67%減低至約25%。

醫治新冠肺炎方面,袁國勇表示,綜合三種抗病毒藥物的方式有一定的效用。

至於疫苗研製方面,他對在短期內研製出疫苗不持樂觀態度,預料需要3到4年的時間,並表示在人類史上,並沒有成功對冠狀病毒研製出長久性的疫苗。

