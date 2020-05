【KTSF 吳宇斌報導】

去年10月於Santa Cruz發生的一宗綁架謀殺案,4名疑犯落網。

警方消息指,被捕的4名疑犯中,有兩名是案中受害人,50歲科技公司Atre Net的行政總裁和創辦人Tushar Atre的員工,兩人都在其大麻生產工廠工作。

當局指,4名疑犯當日持步槍到達Atre的家中,並綁架他,和偷走他女友的BMW房車。

7小時後,Atre的屍體在山中被發現,他被人槍殺,並棄屍在該輛BMW車中。

警方認為,金錢是作案動機,4名疑犯均被控謀殺、綁架和搶劫3項罪名。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。