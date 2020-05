經濟雖逐步重開 亡兵紀念日長周末仍謹記抗疫

【KTSF 張麗月報導】

在下星期一的亡兵紀念日,與往常不一樣,因為在疫情期間,商業已經逐步重開,但地方和聯邦官員都呼籲民眾外出時緊記安全,繼續做好抗疫措施。

亡兵紀念日到來,意味著夏季的開始,也代表抗疫新時代的開始。

預料數以百萬計的人趁住今個長周末假期,走去一些沙灘或光顧餐館,全美50個州已經放寬某程度上的抗疫封鎖限制,對於享受陽光海灘的同時,地方官員發出特別的指引。

Virginia Beach副市府經理Ron Williams說:「每個人都要幫忙阻止蔓延,確保維持抗疫令的6呎社交距離,以及人群不能超過十人。」

特朗普總統週五也指明,教堂是必要服務,要求各個州必須重開。

特朗普說:「州長需要做得正確,容許這些非常重要的崇拜地方在這周末開放,如果他們不這樣做,我將會壓倒州長的權力。」

白宮方面就下半旗,向染疫死亡人士致哀,特朗普也不忘向陣亡將士致敬。

美國汽車協會(AAA)20年來首次不發表亡兵紀念日長周末的外出旅遊預測,因為疫情影響了經濟數據,反映出雖然市面逐步重開,但面貌將會不一樣。

