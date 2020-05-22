經濟雖逐步重開 亡兵紀念日長周末仍謹記抗疫

【KTSF 張麗月報導】

在下星期一的亡兵紀念日，與往常不一樣，因為在疫情期間，商業已經逐步重開，但地方和聯邦官員都呼籲民眾外出時緊記安全，繼續做好抗疫措施。

亡兵紀念日到來，意味著夏季的開始，也代表抗疫新時代的開始。

預料數以百萬計的人趁住今個長周末假期，走去一些沙灘或光顧餐館，全美50個州已經放寬某程度上的抗疫封鎖限制，對於享受陽光海灘的同時，地方官員發出特別的指引。

Virginia Beach副市府經理Ron Williams說：「每個人都要幫忙阻止蔓延，確保維持抗疫令的6呎社交距離，以及人群不能超過十人。」

特朗普總統週五也指明，教堂是必要服務，要求各個州必須重開。

特朗普說：「州長需要做得正確，容許這些非常重要的崇拜地方在這周末開放，如果他們不這樣做，我將會壓倒州長的權力。」

白宮方面就下半旗，向染疫死亡人士致哀，特朗普也不忘向陣亡將士致敬。

美國汽車協會（AAA）20年來首次不發表亡兵紀念日長周末的外出旅遊預測，因為疫情影響了經濟數據，反映出雖然市面逐步重開，但面貌將會不一樣。

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