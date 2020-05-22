聯邦疾控中心對學校重開發指引 望減少新型肺炎傳播風險（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

學校暑假後重開，聯邦疾控中心（CDC）發出指引，建議學校如何減少新型肺炎傳播的風險。

CDC的指引提到，學校應根據所在地區的疫情而與地方衛生部門合作，採取不同的措施，傳染風險高的地區，學校應繼續關閉，採取網上教學的模式，傳染率較低的地區，學校應採取措施，確保校園裡面的社交距離，以及清潔衛生，包括在校園裡教職員必須遮蓋臉部。

CDC表示，明白年幼的學生很難要求他們全時間遮蓋臉部，所以學校應該鼓勵和教導學生如何適當地遮蓋臉部，大家都要勤洗手，學校提供充足的洗手液和抹手紙等個人衛生用品。

CDC建議，如果可行的話，學校應每天量度教職員和學生的體溫，每天清潔和消毒課室、共用的校園設施以及校車，午餐應該個別包裝，取代自助餐的形式，建議學生留在自己的課室用餐。

課室盡量打開門和窗，讓新鮮空氣進入，學校採取小班制，學生有可能在不同時段上課，上課時盡量留在自己的小組，避免與其他組別的學生有互動。

另外，課後活動、戶外教學等有可能會取消。

加州已宣布公立學校將於暑假後開課，至於什麼時候開課，以及如何做到保持社交距離，就交由校區自行決定。

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