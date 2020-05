聯邦疾控中心對學校重開發指引 望減少新型肺炎傳播風險（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

學校暑假後重開,聯邦疾控中心(CDC)發出指引,建議學校如何減少新型肺炎傳播的風險。

CDC的指引提到,學校應根據所在地區的疫情而與地方衛生部門合作,採取不同的措施,傳染風險高的地區,學校應繼續關閉,採取網上教學的模式,傳染率較低的地區,學校應採取措施,確保校園裡面的社交距離,以及清潔衛生,包括在校園裡教職員必須遮蓋臉部。

CDC表示,明白年幼的學生很難要求他們全時間遮蓋臉部,所以學校應該鼓勵和教導學生如何適當地遮蓋臉部,大家都要勤洗手,學校提供充足的洗手液和抹手紙等個人衛生用品。

CDC建議,如果可行的話,學校應每天量度教職員和學生的體溫,每天清潔和消毒課室、共用的校園設施以及校車,午餐應該個別包裝,取代自助餐的形式,建議學生留在自己的課室用餐。

課室盡量打開門和窗,讓新鮮空氣進入,學校採取小班制,學生有可能在不同時段上課,上課時盡量留在自己的小組,避免與其他組別的學生有互動。

另外,課後活動、戶外教學等有可能會取消。

加州已宣布公立學校將於暑假後開課,至於什麼時候開課,以及如何做到保持社交距離,就交由校區自行決定。

