林鄭月娥支持人大為港定國安法 將全力配合

香港行政長官林鄭月娥發表聲明,指特區政府支持人大審議為香港制定國安法,會全力配合、盡快完成立法。

林鄭月娥指香港特別行政區面臨的國家安全局勢日趨嚴峻,特區政府支持全國人大審議從國家層面,為香港建立國安法。她深信人大常委會旨在防範嚴重危害國家安全的行為、懲治「港獨」和暴力分子,不會影響香港居民依法享有的各項權利和自由,也不會影響獨立的司法權和終審權。

另外,國務院港澳辦發言人指,建立香港國家安全法,不會影響一國兩制、高度自治及香港人遊行集會、言論及新聞自由。

港澳辦發言人指,香港回歸近23年來,一直未就基本法第23條立法,特區處於「不設防」狀態。修例風波以來,公然叫囂「香港獨立」,煽動無底線的「攬炒」,勾連外國和「台獨」勢力干預香港事務,立法是必然選擇、天經地義。香港「一國兩制」、資本主義制度、高度自治、法制不變。

中聯辦就指,對於香港特別行政區來說,維護國家安全是「必答題」而不是「選擇題」,「一國兩制」的初心和使命,就是維護國家統一和保持香港長期繁榮穩定,兩者缺一不可。少數政治激進分子企圖「攬炒」香港,綁架750萬港人利益,執意把香港逼往絕路,對此中央絕不會坐視不管。

