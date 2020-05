紐森指加州未來數週或可重開宗教活動

【KTSF】

加州州長紐森週五表示,預料未來幾星期內可能重開宗教活動,並會在下星期一或之前公佈相關的衛生指引。

紐森說:「我們很用心、非常嚴肅處理這個問題,一直很積極制定衛生指引,顧及人民的健康和參與宗教活動的需要。」

聯邦司法部在星期二去信警告紐森,關閉教會的決定可能違憲,他們認為教會應該跟零售店等行業同步在第二階段重開。

紐森一直將宗教活動列入第三抗疫階段,理髮店、健身室、旅館等都是屬於第三階段,而紐森預料加州可能在6月初可以進入第三階段。

目前暫時未知聯邦司法部會否就紐森將宗教活動列入第三階段的決定採取法律行動。

紐森週五又表示,全州58縣當中,目前有43個縣合資格在第二階段更進一步重啟經濟,包括重開堂食餐廳和商場店外取貨等服務,在灣區,現時只有Solano、Sonoma以及Napa縣獲准進一步開放這些服務。

另一方面,加州週五再多88人死於新型肺炎,累計死亡人數3,630人,新增2,247人染病,確診個案達到88,444宗。

加州失業率達到15.5%,加州現時每日平均做到大約4.5萬個測試。

