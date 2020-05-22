加州提緊急法案禁業主疫情下逼遷生意受損小商戶

【KTSF 郭柟報導】

加州參議員威善高（Scott Wiener）提出緊急法案，禁止業主在疫情期間，逼遷生意嚴重受損的小商業或非牟利機構。

威善高提出的SB939州提案，讓餐廳、酒吧、咖啡店等的小商業，如果在疫情期間收入下跌超過四成，可以同業主重新談判租約，如果雙方未能達成共識，商戶可以中止現時租約，並最多繳交3個月舖租，業主一旦違例，將被罰款最多2,000元，法案生效期直至州府宣佈結束疫情緊急狀態，提案將會在週五交由州參議院表決。

威善高表示，法案目的是避免業主逼遷商戶，令舖位空置，他表示大部份的業主都盡可能挽留商戶，只有少部分的選擇逼遷商戶，法案不包括上市公司。

有小商業老闆表示，疫情期間損失近七成的收入，雖然他的業主提出延遲收取他的租金至6月，但是他擔心情況仍然不明朗。

另一方面，加州週四再多106人死於新型肺炎，累計3,542人死亡，另外新增2,140人染病，確診個案達86,197宗。

有報導指出，加州增加測試數目，可能是增加確診個案的原因。

過去一星期，加州總共做了314,528個測試，比前一個星期增加了25%，不過當中出現確診者的比例則由4.8%降低至4.1%。

另外，州府提出的衛生指引中，指出縣府如果要進入第二抗疫階段，其中一條件是縣府必須在一星期內，每1,000人當中，每日必須做到平均1.5個測試。

但是有報導指，上星期灣區8個進入了第二階段的縣，無一個符合要求，最接近的只有舊金山做到1.29個測試，San Mateo縣和Alameda縣只做到0.6個測試。

加州患者的族裔背景方面，亞裔佔總人口大約15%，死亡人數都是15%，確診者佔大約一成，非洲裔佔總人口6%，但是死亡人數佔多於一成，拉美裔佔總人口近四成，但是確診者佔超過一半。

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