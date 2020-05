加州提緊急法案禁業主疫情下逼遷生意受損小商戶

【KTSF 郭柟報導】

加州參議員威善高(Scott Wiener)提出緊急法案,禁止業主在疫情期間,逼遷生意嚴重受損的小商業或非牟利機構。

威善高提出的SB939州提案,讓餐廳、酒吧、咖啡店等的小商業,如果在疫情期間收入下跌超過四成,可以同業主重新談判租約,如果雙方未能達成共識,商戶可以中止現時租約,並最多繳交3個月舖租,業主一旦違例,將被罰款最多2,000元,法案生效期直至州府宣佈結束疫情緊急狀態,提案將會在週五交由州參議院表決。

威善高表示,法案目的是避免業主逼遷商戶,令舖位空置,他表示大部份的業主都盡可能挽留商戶,只有少部分的選擇逼遷商戶,法案不包括上市公司。

有小商業老闆表示,疫情期間損失近七成的收入,雖然他的業主提出延遲收取他的租金至6月,但是他擔心情況仍然不明朗。

另一方面,加州週四再多106人死於新型肺炎,累計3,542人死亡,另外新增2,140人染病,確診個案達86,197宗。

有報導指出,加州增加測試數目,可能是增加確診個案的原因。

過去一星期,加州總共做了314,528個測試,比前一個星期增加了25%,不過當中出現確診者的比例則由4.8%降低至4.1%。

另外,州府提出的衛生指引中,指出縣府如果要進入第二抗疫階段,其中一條件是縣府必須在一星期內,每1,000人當中,每日必須做到平均1.5個測試。

但是有報導指,上星期灣區8個進入了第二階段的縣,無一個符合要求,最接近的只有舊金山做到1.29個測試,San Mateo縣和Alameda縣只做到0.6個測試。

加州患者的族裔背景方面,亞裔佔總人口大約15%,死亡人數都是15%,確診者佔大約一成,非洲裔佔總人口6%,但是死亡人數佔多於一成,拉美裔佔總人口近四成,但是確診者佔超過一半。

