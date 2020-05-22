拜登指黑人投特朗普不算黑人惹爭議

【KTSF 江良慧報導】

同特朗普競爭下屆總統大位的前副總統拜登，週五在一個電台節目中說，黑人支持特朗普，就不算是黑人，這個言論引來爭議，拜登隨後為此而道歉，認為自己發言不應該表現出如此「騎士派」作風，並強調自己並沒有以為拿定非洲裔社區的選票。

拜登週五接受「The Breakfast Club」（早餐俱樂部）電台節目訪談，談及解除大麻刑事化等話題，這個電台節目有很多非洲裔聽眾。

在節目尾聲時，主持人提到有報導指，拜登考慮找初選對手、白人女性國會參議員Amy Klobuchar拍檔競選，主持人提醒拜登，黑人在初選中救了他，現在黑人有事相求。

拜登回答說，正在考慮多名黑人女性拍檔，這時拜登助手示意結束訪問，主持人於是說，你不能對黑人媒體這樣做，拜登就說他對黑人白人媒體都這樣做，而他太太需要用攝影場地，然後再加上這一句：「你若搞不懂是挺我，還是挺特朗普，你就不是黑人。」

這句話立即引起強烈反彈，尤其在此時此刻，他正在試圖收攏奧巴馬的票倉，建立跨種族跨世代陣線，這句話很可能會衝擊非洲裔選民。

消息指拜登決定挑選一個女性做競選拍檔，雖然名單上有多名黑人女性，但由於非洲裔大多反對特朗普，所以拜登從策略上考量，更傾向於找Klobuchar做副手。

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