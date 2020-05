拜登指黑人投特朗普不算黑人惹爭議

【KTSF 江良慧報導】

同特朗普競爭下屆總統大位的前副總統拜登,週五在一個電台節目中說,黑人支持特朗普,就不算是黑人,這個言論引來爭議,拜登隨後為此而道歉,認為自己發言不應該表現出如此「騎士派」作風,並強調自己並沒有以為拿定非洲裔社區的選票。

拜登週五接受「The Breakfast Club」(早餐俱樂部)電台節目訪談,談及解除大麻刑事化等話題,這個電台節目有很多非洲裔聽眾。

在節目尾聲時,主持人提到有報導指,拜登考慮找初選對手、白人女性國會參議員Amy Klobuchar拍檔競選,主持人提醒拜登,黑人在初選中救了他,現在黑人有事相求。

拜登回答說,正在考慮多名黑人女性拍檔,這時拜登助手示意結束訪問,主持人於是說,你不能對黑人媒體這樣做,拜登就說他對黑人白人媒體都這樣做,而他太太需要用攝影場地,然後再加上這一句:「你若搞不懂是挺我,還是挺特朗普,你就不是黑人。」

這句話立即引起強烈反彈,尤其在此時此刻,他正在試圖收攏奧巴馬的票倉,建立跨種族跨世代陣線,這句話很可能會衝擊非洲裔選民。

消息指拜登決定挑選一個女性做競選拍檔,雖然名單上有多名黑人女性,但由於非洲裔大多反對特朗普,所以拜登從策略上考量,更傾向於找Klobuchar做副手。

