灣區下周迎熱浪 周二周三內陸或過百度

【KTSF 歐志洲報導】

灣區未來一個星期將出現高溫天氣,氣溫周六開始攀高,下周二和周三將最炎熱,民眾應該注意。

國家氣象局的預測顯示,這股熱浪來自太平洋東部的一股高氣壓,氣溫從周五開始上升,整個周末都將比平均氣溫來得熱,並一直持續到下周四,周二和周三預料會最炎熱,特別是內陸地區,氣溫將維持在華氏80多到90多度。

周一到周四甚至會出現華氏100度氣溫,特別是東灣的Concord和北灣的Napa,周二和周三最可能出現100多度的氣溫。

這段期間,夜晚氣溫會下降到華氏50多到60多度,同樣比平均氣溫來得高,高溫天氣將會給一些人如年長人士帶來危險。

氣象局表示,最炎熱天氣將從周一晚上11點開始,到周四傍晚7點,灣區所有地區將會炎熱,除了Sonoma縣、Marin縣和San Mateo縣的海岸線例外。

在熱浪下,沿海地區將會相對的比較涼,氣溫在華氏70多到80多度,海風將起一定的作用,這也意味著隨著假期周末,一些人會到海灘或公園避暑,民眾仍必須注意保持社交距離。

而要天氣轉涼的話,必須等到下個星期的較遲時候。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。