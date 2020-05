優山美地6月重開 多個州立公園停車場也開放

【KTSF 馮政浩報導】

優山美地國家公園最快將在6月重開,不過遊客入園需要遵守防疫規定,而隨著居家令的鬆綁,灣區附近的一些州立公園停車場也都陸續開放。

優山美地國家公園自3月20日起關閉至今,負責的公園官員已經向聯邦內政部提出重開計畫草案,一旦獲得批准,公園最快將在6月重開。

根據這份尚未公布的草案,重開後會實施多項防疫規定,包括遊客需要事先預約,入園人數會比過去少一半,園內穿梭巴士也不會營運。

目前包括黃石公園、大峽谷以及Joshua Tree等國家公園,已經在本周有限度的重開,加州的Joshua Tree約書亞樹國家公園4月起關閉,如今趕在亡兵紀念日長周末到來之前就重開,預期將迎來人潮,入園須遵守社交距離規定,營地也有露營人數限制,而且除了廁所開放,其餘都要自己準備。

另一方面,灣區附近的州立公園停車場也陸續重新開放,包括Sonoma縣的Armstrong Redwoods州立公園自然保留區、Austin Creek州立遊憩區、Jack London州立歷史公園、Sugarloaf Ridge州立公園、Trione-Annadel州立公園,另外還有Santa Cruz縣、Henry Cowell紅木州立公園,以及Nisene Marks州立公園等。

這些公園停車場的重開,也意味著民眾可以前往探訪。

