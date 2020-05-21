優山美地6月重開 多個州立公園停車場也開放

【KTSF 馮政浩報導】

優山美地國家公園最快將在6月重開，不過遊客入園需要遵守防疫規定，而隨著居家令的鬆綁，灣區附近的一些州立公園停車場也都陸續開放。

優山美地國家公園自3月20日起關閉至今，負責的公園官員已經向聯邦內政部提出重開計畫草案，一旦獲得批准，公園最快將在6月重開。

根據這份尚未公布的草案，重開後會實施多項防疫規定，包括遊客需要事先預約，入園人數會比過去少一半，園內穿梭巴士也不會營運。

目前包括黃石公園、大峽谷以及Joshua Tree等國家公園，已經在本周有限度的重開，加州的Joshua Tree約書亞樹國家公園4月起關閉，如今趕在亡兵紀念日長周末到來之前就重開，預期將迎來人潮，入園須遵守社交距離規定，營地也有露營人數限制，而且除了廁所開放，其餘都要自己準備。

另一方面，灣區附近的州立公園停車場也陸續重新開放，包括Sonoma縣的Armstrong Redwoods州立公園自然保留區、Austin Creek州立遊憩區、Jack London州立歷史公園、Sugarloaf Ridge州立公園、Trione-Annadel州立公園，另外還有Santa Cruz縣、Henry Cowell紅木州立公園，以及Nisene Marks州立公園等。

這些公園停車場的重開，也意味著民眾可以前往探訪。

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