【有線新聞】

世衛專家說,目前未有證據顯示抗瘧疾藥物羥氯喹有效治療新型肺炎,警告切勿使用。

世衛突發衛生事件規劃執行主任瑞安說:「我要指出,目前為止,羥氯喹或氯喹都未發現有效治療新型肺炎或預防這種疾病,其實相反地,不少國家都警告這種藥物有潛在副作用,多國目前展開大規模臨床試驗,這些試驗也納入羥氯喹和氯喹。作為世衛,我們建議針對新型肺炎,這些藥物應該用於這類試驗。」

特朗普總統過去多次公開推薦使用羥氯喹治療新型肺炎,自己也有服用,來預防新型肺炎。特朗普表示,會在一兩日內服用完。

