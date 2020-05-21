白宮報告指對中國奉行「象徵式外交」再無價值

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美國白宮戰略報告批評，中國大搞掠奪性經濟與軍事擴張，對華「象徵式外交」再無價值，未來將進一步公開施壓，並與中國保持競爭；不過同時強調兩國不一定要對抗衝突。

美國國安部門按上年度《國防授權法》要求，向國會呈交20頁報告，列舉中國威脅。

多間美國傳媒報道，報告抨擊中國堅持以發展中國家自居，奉行掠奪式經濟、竊取知識產權，大搞軍事擴張、打壓人權；認為中國近20年來改革步伐放緩甚至倒退，反映美國一直以為對華加深往來，可推動中國經濟與政治政革，想法錯誤。

特朗普政府認為，與中國維持「象徵式外交」再無價值，當「沉默外交」無效，美國將加強對華公開施壓，並繼續與中方競爭，為了捍衛本土國安與經濟利益，願意承受兩國關係出現更多磨擦。

不過報告強調，競爭不一定演變成對抗衝突，只要彼此利益一致，美國歡迎合作，今後將續與中國打交道，同時確保中方恪守承諾。

特朗普同日再炮轟中國，稱「中國的無能殺害了全球數十萬人」，又質疑中國疫情數據造假。

特朗普：「關於中國，你說說看，你認為她們的數據真確？中國公布的是真實數字？我不認同，看看那些數據，數字太小了。」

國務卿蓬佩奧則表示，如中國抗疫真的公開透明，大可如他般召開記者會，回答記者提問，又稱北京承諾捐助20億美元，與其令全球蒙受的代價相比微不足道。

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