白宮報告指對中國奉行「象徵式外交」再無價值

美國白宮戰略報告批評,中國大搞掠奪性經濟與軍事擴張,對華「象徵式外交」再無價值,未來將進一步公開施壓,並與中國保持競爭;不過同時強調兩國不一定要對抗衝突。

美國國安部門按上年度《國防授權法》要求,向國會呈交20頁報告,列舉中國威脅。

多間美國傳媒報道,報告抨擊中國堅持以發展中國家自居,奉行掠奪式經濟、竊取知識產權,大搞軍事擴張、打壓人權;認為中國近20年來改革步伐放緩甚至倒退,反映美國一直以為對華加深往來,可推動中國經濟與政治政革,想法錯誤。

特朗普政府認為,與中國維持「象徵式外交」再無價值,當「沉默外交」無效,美國將加強對華公開施壓,並繼續與中方競爭,為了捍衛本土國安與經濟利益,願意承受兩國關係出現更多磨擦。

不過報告強調,競爭不一定演變成對抗衝突,只要彼此利益一致,美國歡迎合作,今後將續與中國打交道,同時確保中方恪守承諾。

特朗普同日再炮轟中國,稱「中國的無能殺害了全球數十萬人」,又質疑中國疫情數據造假。

特朗普:「關於中國,你說說看,你認為她們的數據真確?中國公布的是真實數字?我不認同,看看那些數據,數字太小了。」

國務卿蓬佩奧則表示,如中國抗疫真的公開透明,大可如他般召開記者會,回答記者提問,又稱北京承諾捐助20億美元,與其令全球蒙受的代價相比微不足道。

