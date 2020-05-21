舊金山入屋劫案時有所聞 市民如何保護自身安全（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

居家抗疫期間，雖然舊金山警察局指整體罪案數字有所下降，但入屋行劫案仍時有所聞，當中不少事主更是亞裔，究竟市民留家期間應該如何保護自身安全呢？

每逢星期二，Ingleside警局的華裔警員黃達忠（Johnny Vong）與拍檔，都會來到訪谷區這間長者中心派餐，更會將食物送給行動不便的長者。

歐伯早前因為遇襲受傷，雙腿行動不便，黃警員每星期都藉送餐關心歐伯的傷勢。

黃警員說：「你做後輩，無論是自己家人，或者外人都好，對長者是應該有種孝道，你自己有氣有力，如果是做到，為什麼不做呢？我們除了做警察拘捕人，有時要跟居民聯絡好關係，搞好感情，這樣他們有事才會來找你。」

在居家抗疫期間，舊金山警方表示，整體的罪案數字明顯下降，不過入屋行劫案仍時有所聞，而且案中很多事主都在家。

週二下午近1時半，兩名非洲裔男子毀壞民宅的大門，企圖闖入列治文區42街800號路段一間屋，73歲的亞裔男子當時在家，警方指，男事主最後嚇走兩名賊人。

黃警員表示，訪谷區的罪案數字同樣有所下降，如果想進一步保護自己，他建議可以與住在同一路段的鄰居打好關係，好像Raymond街500號路段這裡，早前連續發生多宗罪案，後來居民自發組成守望隊，家家戶戶都安裝了攝錄機，幾乎沒有再發生罪案。

因此，黃警員指，當鄰居見到陌生人或可疑的車輛，可以互相通報及報警。

黃警員說：「犯這些罪的人，他們的車窗是會弄黑，看不到裡面，如果你見到一架這樣的車停在你門口，或者在你住的街巡兩三次，因為他們喜歡這樣去巡，看看環境，有沒有警察在附近，犯案後向哪一條路走。」

黃警員表示，賊人一般都是找沒有人的民宅下手，因此在入屋前，賊人會先按門鈴，確保屋內沒有人，但是很多長者聽到門鈴都不會回應，所以賊人以為屋內沒有人，黃警員建議，聽到門鈴要立即應門，這樣或者會嚇走賊人。

另外，黃警員指，的確有些賊人會專找華裔的住宅下手。

黃警員說：「他們喜歡看到間屋，如果是有貼上揮春八卦，他們見到就多數知道是華裔，是華裔的家，他們傳聞，互相傳下去，說華人喜歡放錢在家，所以最重要我們開始一個新習慣，就不要放貴重東西在家。」

黃警員精通粵語、台山話及西班牙語等5種語言，他有份偵破去年74歲長者被性侵及禁錮5小時一案，以及大王西餅店劫案。

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