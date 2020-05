舊金山入屋劫案時有所聞 市民如何保護自身安全（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

居家抗疫期間,雖然舊金山警察局指整體罪案數字有所下降,但入屋行劫案仍時有所聞,當中不少事主更是亞裔,究竟市民留家期間應該如何保護自身安全呢?

每逢星期二,Ingleside警局的華裔警員黃達忠(Johnny Vong)與拍檔,都會來到訪谷區這間長者中心派餐,更會將食物送給行動不便的長者。

歐伯早前因為遇襲受傷,雙腿行動不便,黃警員每星期都藉送餐關心歐伯的傷勢。

黃警員說:「你做後輩,無論是自己家人,或者外人都好,對長者是應該有種孝道,你自己有氣有力,如果是做到,為什麼不做呢?我們除了做警察拘捕人,有時要跟居民聯絡好關係,搞好感情,這樣他們有事才會來找你。」

在居家抗疫期間,舊金山警方表示,整體的罪案數字明顯下降,不過入屋行劫案仍時有所聞,而且案中很多事主都在家。

週二下午近1時半,兩名非洲裔男子毀壞民宅的大門,企圖闖入列治文區42街800號路段一間屋,73歲的亞裔男子當時在家,警方指,男事主最後嚇走兩名賊人。

黃警員表示,訪谷區的罪案數字同樣有所下降,如果想進一步保護自己,他建議可以與住在同一路段的鄰居打好關係,好像Raymond街500號路段這裡,早前連續發生多宗罪案,後來居民自發組成守望隊,家家戶戶都安裝了攝錄機,幾乎沒有再發生罪案。

因此,黃警員指,當鄰居見到陌生人或可疑的車輛,可以互相通報及報警。

黃警員說:「犯這些罪的人,他們的車窗是會弄黑,看不到裡面,如果你見到一架這樣的車停在你門口,或者在你住的街巡兩三次,因為他們喜歡這樣去巡,看看環境,有沒有警察在附近,犯案後向哪一條路走。」

黃警員表示,賊人一般都是找沒有人的民宅下手,因此在入屋前,賊人會先按門鈴,確保屋內沒有人,但是很多長者聽到門鈴都不會回應,所以賊人以為屋內沒有人,黃警員建議,聽到門鈴要立即應門,這樣或者會嚇走賊人。

另外,黃警員指,的確有些賊人會專找華裔的住宅下手。

黃警員說:「他們喜歡看到間屋,如果是有貼上揮春八卦,他們見到就多數知道是華裔,是華裔的家,他們傳聞,互相傳下去,說華人喜歡放錢在家,所以最重要我們開始一個新習慣,就不要放貴重東西在家。」

黃警員精通粵語、台山話及西班牙語等5種語言,他有份偵破去年74歲長者被性侵及禁錮5小時一案,以及大王西餅店劫案。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。