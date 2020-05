【KTSF 張麗月報導】

最新數據指出,上星期首次申領失業金又增加240萬人,令到在疫情期間的過去9個星期,申請失業金的總數飆升至超過3,800萬人。

勞工部最新數據指出,上星期首次申領失業金又再增加240萬人,雖然這個失業人數連續7個星期有下跌,但在疫情期間的過去9個星期,申請失業金的總數已經增加到驚人的3,860萬人,其中喬治亞和肯塔基兩個州的情況最惡劣,失業人口佔當地勞動力近四成。

加州方面就最多人持續申領失業金,總共有接近180萬人,其次是密歇根州,有超過120萬人繼續拿失業金。

