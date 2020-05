美國向台灣出售重型魚雷 中方堅決反對

【有線新聞】

美國宣布向台灣出售18枚重型魚雷,指有助維持區域政治穩定,中國外交部與國台辦都堅決反對軍售,中方向美方提出嚴正交涉。

台灣的蔡英文總統剛正式展開第二個四年任期,美國便宣布向台灣出售18枚MK-48型重型魚雷 ,連同相關培訓、支援及測試設備,預計總值1.8億美元。

美方指軍售是基於台灣關係法,讓對方軍隊持續現代化,並保持可靠防禦能力,符合美國國家、經濟與安全利益,相信軍售有助維持區域政治穩定與軍事平衡。

在台北,台灣外交部長吳釗燮形容,軍售展示美方落實對台安全承諾。

在北京,中國外交部堅決反對美國對台軍售,已向美方提出嚴正交涉。

中國外交部發言人趙立堅說:「我們敦促美方切實恪守「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定,停止售台武器和美台軍事聯繫,以免對中美關係和台海和平穩定造成進一步的損害。」

國台辦批評民進黨用納稅人的血汗錢買美國軍火,損害台灣民眾利益。

美國2017年亦曾向台灣,出售46枚MK-48重型魚雷。

台灣有戰略分析指,潛射魚雷需要由潛艇發射。當地劍龍級潛艇已服役30年,最多只增加15年壽命,美方今次軍售有利台灣提升自製潛艇力量,回應地區形勢,認為對於解放軍航母而言,周邊水底戰力是最大的威脅。

