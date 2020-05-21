聯航與Clorox推新清潔計劃 望旅客安心搭機（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

因為新型肺炎疫情而嚴重受創的航空業，為增加乘客的信心，也在制定對抗疫情的航空飛行新規範，帶大家看看聯合航空（United Airlines）與Clorox清潔用品公司合作推出的新清潔計劃。

聯航在官方網站發佈一個新視頻，新任執行長Scott Kirby在視頻中介紹公司應對新型肺炎疫情的新措施，當中包括與Clorox品牌合作的United CleanPlus新清潔計劃。

Kirby說：「Clorox跟我們密切合作，改善對常見表面的消毒方法，並為顧客提供支持健康安全環境的便利設施，克里夫蘭診所的醫師和科學家將建議新的技術和方法，協助培訓並制定嚴格的質量保證計劃。」

聯航表示，CleanPlus清潔計劃包括新的消毒、安全，以及保持社交距離的規定，使用無須觸摸的自助機。

Kirby說：「我們正在安裝有機玻璃，在大廳和登機口區域，使用與醫院同樣的清潔設備消毒機艙，所有機組人員和乘客在飛機上都要求戴口罩，員工上崗前會量體溫。」

如果聯航乘客沒有自備口罩，空服員也會發口罩給乘客，不過仍有乘客對戴口罩有不同意見。

芝加哥居民Jose Gonzalez說：「應該要求每個人都戴口罩，為了所有人的安全，尤其你在封閉的飛機上。」

旅客Walter Yauch說：「就戴口罩而言，我並不覺得安全，我寧願不戴口罩，但我不是醫生，而這只是一件小事，我能接受，無論他們說做甚麼，我都可以做到這一點。」

其它改變還包括在登機時，會減少排隊人數，以保持社交距離，乘客自己掃描登機牌，在機艙入口，空服員會發給每位乘客消毒紙巾，如果航班載客量達到七成或以上，會允許乘客選擇其它航班，而且乘客也不能提前自選座位，意味著一家人出行，也未必能選擇隔壁的座位。

在疫情爆發前，乘客還可以在飛機上享用雞尾酒或沖泡的熱咖啡，但新的機艙服務，將不再提供任何酒精飲品。

從5月22日起，凡是飛行時間在2小時20分或以上的航班，所有經濟艙乘客都會在機上配發一包零食，裡面有一瓶8.5盎司的瓶裝水，一個甜的餅乾和一包鹹的脆餅，並配有消毒紙巾，這個零食包將取代以前空服員提供的人工茶水服務。

至於國內頭等艙的服務，仍保持發送一盒免費零食，但使用United Club的乘客，現階段也無法再享用自助餐和酒吧，而是以預先包好的食物和飲料替代。

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