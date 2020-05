聯航與Clorox推新清潔計劃 望旅客安心搭機（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

因為新型肺炎疫情而嚴重受創的航空業,為增加乘客的信心,也在制定對抗疫情的航空飛行新規範,帶大家看看聯合航空(United Airlines)與Clorox清潔用品公司合作推出的新清潔計劃。

聯航在官方網站發佈一個新視頻,新任執行長Scott Kirby在視頻中介紹公司應對新型肺炎疫情的新措施,當中包括與Clorox品牌合作的United CleanPlus新清潔計劃。

Kirby說:「Clorox跟我們密切合作,改善對常見表面的消毒方法,並為顧客提供支持健康安全環境的便利設施,克里夫蘭診所的醫師和科學家將建議新的技術和方法,協助培訓並制定嚴格的質量保證計劃。」

聯航表示,CleanPlus清潔計劃包括新的消毒、安全,以及保持社交距離的規定,使用無須觸摸的自助機。

Kirby說:「我們正在安裝有機玻璃,在大廳和登機口區域,使用與醫院同樣的清潔設備消毒機艙,所有機組人員和乘客在飛機上都要求戴口罩,員工上崗前會量體溫。」

如果聯航乘客沒有自備口罩,空服員也會發口罩給乘客,不過仍有乘客對戴口罩有不同意見。

芝加哥居民Jose Gonzalez說:「應該要求每個人都戴口罩,為了所有人的安全,尤其你在封閉的飛機上。」

旅客Walter Yauch說:「就戴口罩而言,我並不覺得安全,我寧願不戴口罩,但我不是醫生,而這只是一件小事,我能接受,無論他們說做甚麼,我都可以做到這一點。」

其它改變還包括在登機時,會減少排隊人數,以保持社交距離,乘客自己掃描登機牌,在機艙入口,空服員會發給每位乘客消毒紙巾,如果航班載客量達到七成或以上,會允許乘客選擇其它航班,而且乘客也不能提前自選座位,意味著一家人出行,也未必能選擇隔壁的座位。

在疫情爆發前,乘客還可以在飛機上享用雞尾酒或沖泡的熱咖啡,但新的機艙服務,將不再提供任何酒精飲品。

從5月22日起,凡是飛行時間在2小時20分或以上的航班,所有經濟艙乘客都會在機上配發一包零食,裡面有一瓶8.5盎司的瓶裝水,一個甜的餅乾和一包鹹的脆餅,並配有消毒紙巾,這個零食包將取代以前空服員提供的人工茶水服務。

至於國內頭等艙的服務,仍保持發送一盒免費零食,但使用United Club的乘客,現階段也無法再享用自助餐和酒吧,而是以預先包好的食物和飲料替代。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。