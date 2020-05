全美多州擴大郵寄投票 特朗普不滿威脅扣起聯邦撥款

【KTSF 張麗月報導】

正當有幾十個州份擴大郵寄投票之際,特朗普總統加緊攻擊指郵寄投票容易作弊,特別是針對密歇根和內華達州兩個戰場,他甚至威脅說會扣起聯邦撥款。

雖然沒有證據證明到,但特朗普經常都指控郵寄投票容易作弊,他週三特別針對密歇根和內華達兩個州刻意在未來幾個月的選舉擴大使用郵寄投票,他指這些州這樣做是非法。

他威脅說要扣起這些州的聯邦撥款,但就沒有講明可能會扣起甚麼撥款。

現時有幾十個州在抗疫期間突然更改選舉投票方法,傾向使用郵寄投票,以避免人群聚集感染病毒,當中包括加州在內。

特朗普週三早上發推文聲稱,密歇根州正寄出缺席選票,給全部770萬名已登記選民在今年初選和大選中使用,但密歇根州務卿就指,該州是想寄缺席選票的申請表,而不是寄選票給選民,其後特朗普也刪除原先的推文,再貼上一個新的推文更正,強調只是寄出選票申請表,而不是選票。

