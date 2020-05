舊金山220萬以上獨立屋申請拆除重建不再享特權（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

舊金山市參議會週二一致通過一項新條例,要求價值220萬或以上的現有獨立房屋,在申請拆除重建時的審批程序不再享有特權。

舊金山第8區市議員孟達文(Rafael Mandelman)提出的這項新條例,旨在填補市府現行的法律漏洞。

孟達文表示,舊法律中對房屋價值或售價220萬或以上的獨立房屋,在申請拆除和重建時可以省略一些審批程序,以致一些擁有獨立房屋的屋主,尤其是在Noe Valley和Dolores Heights社區,屋主將舊房屋完全拆除,其目的並非是要幫助城市增加更多ADU附屬房屋單位,而是再新建一棟更大更貴的獨立房屋。

例如一棟1,000平方呎的舊獨立房屋,投機的屋主會將它全部拆除,然後在原有的地皮上,重新建一棟面積5,000呎的豪宅,售出後可賺取數百萬元的利潤。

新條例就是要杜絕這個審批漏洞,剔除舊屋價值這項標準,以致市府規劃委員會未來審批獨立房屋清拆和重建項目時,都能一視同仁,這項新條例將在市長簽署後30天生效。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。