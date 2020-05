參院通過法案可阻擋中資公司在美國證券交易所上市

【KTSF 張麗月報導】

國會參議院週三表決一致通過一項法案,可以阻擋中資公司在美國的證券交易所上市,除非這些中資公司遵守美國的會計審查和規管標準。

新法案主要是由共和黨籍參議員John Kennedy和民主黨籍參議員Chris Van Hollen共同發起,法案還必須得到眾議院通過,以及特朗普總統簽字,才正式生效成為法例。

這項名為「外國公司問責法」,禁止任何外國公司的證券,在任何美國的證交所上市,如果這些公司連續3年違規不遵守美國上市公司會計監管委員會的核數審查標準的話。

法案也要求這些外國上市公司必須公開是否由外國政府擁有或控制,法案適用於所有外國公司,但分析指出,很明顯是針對中國。

其中的提案人Chris Hollen指,長久以來,中國公司不理美國的申報標準,不准這個會計監管委員會審核在美國上市中資公司的帳目和背景,誤導投資者。

