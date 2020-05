【KTSF 黃恩光報導】

中半島San Mateo縣一個媽媽的7個子女身陷險境,幸好一名路過的警員出手相助,結果母子團聚。

San Mateo市警方在臉書上載這段影片,警方發言人對本台表示,一名私人保安星期一晚上在Concar Drive 800號路段執勤時,聽到雀鳥叫的聲音,上前看,原來是一隻鴨媽媽站在下水道旁邊大叫,幾隻鴨寶寶齊齊掉進去下水道。

保安截停了一輛路過的警車,請求警員幫忙,由於當時已經是晚上,動物救援人員需要很長時間才會抵達,所以警員自告奮勇,拯救小鴨脫離險境。

警方相信幾隻鴨寶寶走錯了路,一隻跟一隻的掉進下水道。

