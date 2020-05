航空公司及酒店為吸引顧客 取消不少額外收費

【KTSF 蔡璐陽報導】

由於新冠病毒疫情蔓延全球導致旅遊行業停滯,最近從航空公司到酒店和租車行,都實行超低價推銷政策來吸引顧客。

根據Dollar Flight Club的CEO介紹,目前飛機票價是自2001年以來最低,並且大部分航空公司一直到今年底,都不會收取改簽或者重訂的額外費用.

Delta航空甚至允許在取消航班後,還可以將這筆費用用作接下來兩年的信用額度兌換機票,很多酒店也推出新政策,比如Marriott和希爾頓酒店在6月30號前的新訂單,如果在入住前24小時取消,可以免除額外的取消費用,即使是往常無法退款的,折扣價格現在也可以全款退回。

一些汽車租賃公司也推出取消針對年輕駕駛者收取的額外費用,以及不再扣除取消訂單的費用。

不過如果您真的決定出行,請在下訂單之前在各個公司網站上查找他們的最新規定。

