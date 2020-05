【有線新聞】

美國國務卿蓬佩奧表示,華府密切關注香港情況,近日多個事例,令人難以信服香港仍享有高度自治。

蓬佩奧說:「泛民議員受粗暴對待,只為阻止建制派議員違反議事規則,著名民主運動人士如李柱銘、黎智英提堂,種種行動令人難以信服香港在中國治下仍享有高度自治。」

中國外交部駐港公署反駁,蓬佩奧等美國政客三番五次對特區立法和司法機關說三道四,美化開脫反中亂港分子違法犯罪行動,利用《香港人權與民主法案》赤裸裸地威脅訛詐特區政府,干預香港事務和中國內政,強調中方維護國家主權安全,貫徹一國兩制方針,反對任何外部勢力干涉香港事務的決心堅定不移。

